ایزدی: موانع اجرایی پروژه میامی به جاجرم برطرف شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ایزدی در گفت‌وگو با رسانه ها اظهار کرد: پروژه محور میامی–جاجرم یکی از مهم‌ترین مطالبات چندین‌ساله مردم منطقه است و بهره‌برداری از این طرح راهسازی، نقش مهمی در شتاب‌بخشی به توسعه شهرستان و استان خواهد داشت.

وی افزود: با وجود شرایط خاص کشور و محدودیت‌های موجود، موانع اجرایی پروژه برطرف شده و عملیات اجرایی با روند مطلوبی در حال انجام است.

فرماندار جاجرم با اشاره به طول ۹۳ کیلومتری محور میامی–جاجرم گفت: بهره‌برداری از این مسیر، ارتباط مرکز خراسان شمالی با پایتخت را کوتاه‌تر کرده و زمینه‌ساز تسهیل در حمل‌ونقل و توسعه اقتصادی منطقه خواهد شد.

ایزدی افزود: عملیات زیرسازی و اجرای ابنیه فنی در محدوده کیلومتر ۸۱ تا ۸۳ به پایان رسیده و آسفالت‌ریزی این بخش آغاز شده است. همچنین در محدوده کیلومتر ۴۲ تا ۸۱ عملیات آسفالت به‌طور کامل اجرا شده و زیرسازی مسیر در کیلومتر ۳۳ تا ۴۲ نیز به اتمام رسیده است.

وی بیان کرد: در این بخش تنها اجرای یکی از ابنیه فنی آبروها باقی مانده که پس از تکمیل آن، مراحل نهایی پروژه ادامه خواهد یافت.

فرماندار جاجرم با بیان اینکه قطعه کیلومتر ۸۳ تا ۹۴ نیز به پیمان واگذار شده است، افزود: پیمانکار این بخش مشخص شده و عملیات تجهیز کارگاه و اجرای پروژه آغاز شده است.

ایزدی تصریح کرد: این محور از مطالبات دیرینه مردم منطقه بوده که با پیگیری‌های انجام‌شده در سطح شهرستان و استان، حمایت‌های استاندار، مصوبات سفر دولت و بازدیدهای میدانی، روند اجرایی آن شتاب گرفته است.

وی تأکید کرد: با بهره‌برداری از محور میامی–جاجرم، شاهد تحول مهمی در حوزه حمل‌ونقل، توسعه اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری و ارتقای جایگاه شهرستان جاجرم و استان خراسان شمالی خواهیم بود.