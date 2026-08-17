ایزدی: نخستین خودروی امدادی روستایی جاجرم به دهیاری چهاربید رسید

محمد ایزدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ، از خرید و تأمین یک دستگاه خودروی آتش‌نشانی برای دهیاری چهاربید خبر داد و گفت: این خودرو با هدف ارتقای سطح ایمنی، افزایش توان امدادرسانی و بهبود کیفیت خدمات به روستاییان خریداری شده است.

وی با اشاره به اهمیت تقویت زیرساخت‌ها و تجهیزات امدادی در مناطق روستایی اظهار کرد: خودروی آتش‌نشانی دهیاری چهاربید با اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد و ۲۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان خریداری شده که از این میزان، ۴ میلیارد و ۸۲۵ میلیون تومان از محل اعتبارات ماده ۵۸ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تأمین و واریز شده است.

فرماندار جاجرم افزود: این خودرو به عنوان نخستین خودروی امدادی در حوزه روستایی شهرستان، نقش مهمی در افزایش آمادگی و سرعت واکنش در زمان وقوع حوادث و سوانح خواهد داشت و می‌تواند بخش قابل توجهی از نیازهای امدادی روستا و مناطق پیرامونی را پوشش دهد.

ایزدی با تأکید بر ضرورت توانمندسازی مدیریت روستایی تصریح کرد: توانمندسازی دهیاری‌ها، ایجاد درآمد پایدار و ارتقای کیفیت خدمات روستایی از اولویت‌های مدیریت شهرستان است و تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اعتبارات موجود، زمینه تقویت تجهیزات و امکانات دهیاری‌ها را فراهم کنیم.

وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه تقویت ظرفیت‌های درآمدزایی دهیاری‌ها گفت: سال گذشته نیز یک دستگاه کامیون برای تعاونی دهیاری‌های بخش شوقان خریداری شد که می‌تواند با ایجاد درآمد پایدار، زمینه تقویت منابع مالی دهیاری‌ها و ارائه خدمات بهتر به مردم روستاها را فراهم کند.

فرماندار جاجرم خاطرنشان کرد: توسعه امکانات امدادی و تجهیز دهیاری‌ها علاوه بر افزایش سطح ایمنی روستاها، گامی مؤثر در مسیر ارتقای کیفیت زندگی روستاییان و تقویت مدیریت روستایی است.