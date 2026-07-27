به گزارش خبرگزاری مهر نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی از توافق با وزارت نیرو برای تأمین حقآبه باغات کلاک، گرمدره، سرحدآباد، مصباح و آسیاب برجی خبر داد و گفت: در پی مطالبات مردمی، مقرر شد در مرداد و شهریور امسال در هر نوبت ۵۰۰ هزار مترمکعب آب برای این باغات رهاسازی شود.
علیرضا عباسی با اشاره به پیگیری مطالبات باغداران و ساکنان مناطق کلاک، گرمدره، سرحدآباد، مصباح و آسیاب برجی اظهار کرد: در راستای پاسخگویی به درخواستهای مردمی و با هدف تأمین حقآبه باغات این مناطق، جلسهای با حضور معاونان وزیر نیرو، مسئولان شرکتهای آب منطقهای استانهای البرز و تهران و دستگاههای ذیربط برگزار شد.
وی افزود: در این نشست، پس از بررسی وضعیت منابع آبی و نیاز باغات، مقرر شد برای حفظ باغات و جلوگیری از خسارت به فضای سبز و اراضی کشاورزی، در ماههای مرداد و شهریور سال جاری در هر نوبت ۵۰۰ هزار مترمکعب آب رهاسازی و به سمت باغات کلاک، گرمدره و سرحدآباد هدایت شود.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد با تأکید بر اهمیت حفظ باغات و منابع طبیعی منطقه، تصریح کرد: تأمین حقآبه این باغات یکی از مطالبات جدی شهروندان و بهرهبرداران بود که با پیگیریهای انجامشده توسط نمایندگان و همکاری وزارت نیرو و شرکتهای آب منطقهای البرز و تهران، زمینه اجرای آن فراهم شد.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی خاطرنشان کرد: روند اجرای این مصوبه بهصورت مستمر رصد خواهد شد تا آب در زمان مقرر رهاسازی شده و حقوق باغداران و کشاورزان منطقه بهطور کامل تأمین شود.
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