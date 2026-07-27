به گزارش خبرگزاری مهر، رایزنی فرهنگی ایران در اتریش (خانه حکمت ایرانیان در وین) میزبان آیین افتتاحیه نمایشگاه عکس «راههای روح» (Wege der Seele) خواهد بود. این مراسم روز جمعه ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۶ از ساعت ۱۸ تا ۱۹ برگزار میشود.
نمایشگاه راه های روح با تمرکز بر ابعاد مشترک معنوی و انسانی، به بررسی دو سنت مهم زیارتی در جهان، یعنی پیادهروی اربعین حسینی (ع) و مسیر «کامینو د. سانتیاگو» (راه سِنْت جیمز) میپردازد.
مجموعهای از تصاویر منتخب در این رویداد، مخاطبان را به تأمل در مفاهیمی همچون ایمان، همبستگی، گذشت، انفاق، امید و جستوجوی جهانی معنا دعوت میکند.
این رویداد در مسیر تقویت گفتوگوهای میان اسلام و مسیحیت طراحی شده و گامی ارزشمند در جهت توسعه تعاملات بینادیانی به شمار میرود.
در آیین افتتاحیه، دو سخنرانی اصلی ارائه خواهد شد. یوهانس آشاور، درباره سنت «کامینو د سانتیاگو» سخن خواهد گفت. همچنین یکی از کارشناسان ارشد شیعه به تشریح سنت پیادهروی اربعین، با تمرکز بر مسیر نجف تا کربلا در عراق، خواهد پرداخت.
هدف از برگزاری این نمایشگاه، تقویت گفتوگوی میانفرهنگی و بینادیانی از طریق برجستهسازی ارزشهای مشترکی است که انسانها را فراتر از تفاوتهای دینی و فرهنگی به یکدیگر پیوند میدهد.
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