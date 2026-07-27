حقوق پاکبانان باید مستقیم به حساب آنان واریز شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاطمی عصر دوشنبه در دیدار با جمعی از پاکبانان شهرداری بابل، با اشاره به جایگاه این قشر در جامعه، اظهار کرد: پاکبانان از شریف‌ترین و در عین حال مظلوم‌ترین اقشار جامعه هستند و مشکلات و دغدغه‌های آنان باید با جدیت پیگیری شود.

وی با بیان اینکه مسائل شغلی و رفاهی پاکبانان در این نشست مطرح شد، افزود: به هیچ عنوان اجازه نخواهم داد حقوق قانونی پاکبانان شهرداری مورد تضییع قرار گیرد و اجرای کامل مصوبه اخیر هیئت وزیران در این زمینه ضروری است.

عضو کمیسیون اجتماعی و کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس مصوبه ابلاغی هیئت وزیران، از زمان اجرای این دستورالعمل، حقوق و حق بیمه نیروهای شرکتی از جمله پاکبانان باید به صورت مستقیم از سوی شهرداری‌ها به حساب این افراد واریز شود.

در ابتدای این نشست نیز تعدادی از پاکبانان شهرداری بابل با بیان مشکلات شغلی، معیشتی و رفاهی خود، خواستار رسیدگی به مطالبات و اجرای کامل قوانین مرتبط با پرداخت حقوق و مزایای خود شدند.