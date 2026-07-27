https://mehrnews.com/x3cGhV ۵ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۲ کد مطلب 6901155 استانها کردستان استانها کردستان ۵ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۲ فریاد استکبارستیزی در بیجار طنینانداز شد ببجار- مردم بیجار گروس حماسه دیگری را در حمایت از انقلاب اسلامی رقم زدند و فریاد استکبار ستیزی سردادند. دریافت 29 MB کد مطلب 6901155 کپی شد مطالب مرتبط حیدری: تکریم خانوادههای شهدا پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت است فرش آهنین؛ هنر ماندگار کردستان اربعین در کردستان؛ پیوند فرهنگ عاشورا با هنر و آیینهای بومی تداوم اجتماع مردم بیجار در حمایت از وطن برچسبها بیجار تجمع مردمی حماسه حضور
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