کماندار البرزی راهی آوردگاه آسیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آرمین پاکزاد، کماندار استان البرز، با قرار گرفتن در فهرست نهایی تیم ملی تیراندازی با کمان جمهوری اسلامی ایران، جواز حضور در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا را کسب کرد.
حضور این ورزشکار البرزی در بزرگترین رویداد ورزشی قاره آسیا، حاصل سالها تلاش، تمرین مستمر و نمایش موفق در رقابتهای داخلی و بینالمللی عنوان شده و افتخاری برای ورزش استان البرز به شمار میرود.
تیم ملی تیراندازی با کمان ایران با ترکیب ۱۰ کماندار برتر کشور در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا حضور خواهد یافت و برای کسب مدال در این رقابتها به مصاف حریفان آسیایی میرود.
بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ از مهمترین رویدادهای ورزشی قاره آسیا محسوب میشود و حضور نماینده استان البرز در این مسابقات، بیانگر جایگاه رو به رشد تیراندازی با کمان این استان در سطح ملی است.
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