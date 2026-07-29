لزوم انجام اقدامات فرهنگی و اجتماعی برای کاهش ورودی دعاوی به محاکم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سعید شهواری در نشستی با حضور معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان، بر ضرورت بازنگری در روشهای سنتی مواجهه با جرم و جایگزینی آنها با استراتژیهای نوین پیشگیرانه تأکید کرد.
وی گفت: کاهش ورودی دعاوی به محاکم، تنها از طریق مداخله در ریشههای اجتماعی و فرهنگی میسر است. وظیفه دستگاه قضایی در عصر حاضر، فراتر از صدور حکم و اجرای عدالت در صحن دادگاه است؛ عدلیه میبایست در خانواده، مدرسه و محیطهای اجتماعی، حضور فعال داشته باشد تا پیش از وقوع جرم، مانع از شکلگیری آن شود.
رئیسکل دادگستری لرستان با اشاره به اهمیت ابزارهای نوین ارتباطی، بر نقش کلیدی این بستههای آموزشی تأکید کرد و با جهتدهی به روند اجرایی، مقرر شد: همانند گذشته، معاونت پیشگیری با همکاری اداره روابطعمومی و رسانه دادگستری کل لرستان تهیه، تدوین و انتشار بستههای جامع آموزشی - رسانهای در حوزه پیشگیری را بر عهده داشته باشند.
حجتالاسلام شهواری، افزود: هدف از تولید این بستههای تصویری آموزشی، تبدیل محتوای تخصصی حقوقی به پیامهای ساده و قابلدرک برای عموم است تا با آگاهیبخشی صحیح، از بروز بسیاری از دعاوی که ناشی از عدم شناخت قوانین یا آسیبهای اجتماعی است، جلوگیری شود.
وی افزود: کاهش ورودی پروندههای قضایی، مستقیماً بر کاهش اطاله دادرسی و کیفیت رسیدگی به پروندهها اثر میگذارد. وقتی با آموزش صحیح و اطلاعرسانی درست، ورودی دعاوی به محاکم کاهش یابد، میتوان با تمرکز بیشتری بر اجرای عدالت عمل کرد.
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