به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا اسماعیل‌پور اظهار کرد: در راستای مطالبات مردمی و با هدف ارتقای امنیت اجتماعی، طرح نظارت و کنترل کافه‌ها، رستوران‌های سنتی و سفره‌خانه‌ها توسط مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی در شهرستان قزوین اجرا شد.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، ۴۷ واحد سفره‌خانه سنتی مورد بازرسی قرار گرفت.

رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان قزوین تصریح کرد: در نتیجه این بازدیدها، ۹ واحد سفره‌خانه به دلیل نداشتن پروانه کسب، رعایت نکردن قوانین و مقررات صنفی، بی‌توجهی به ضوابط انتظامی، توجه نکردن به اخطارهای قبلی و ایجاد ناهنجاری‌های اجتماعی پلمب شدند.

اسماعیل‌پور ادامه داد: همچنین برای ۱۷ واحد صنفی دیگر نیز به علت برخی نواقص و تخلفات، اخطاریه صادر شد.

وی با تأکید بر اینکه اجرای طرح‌های نظارتی پلیس اماکن با هدف صیانت از ضوابط قانونی فعالیت صنوف انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: فعالیت واحدهای صنفی باید در چارچوب قانون و با رعایت مقررات انتظامی باشد و پلیس در برابر هرگونه تخلف، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان قزوین در پایان از تداوم اجرای طرح‌های ساماندهی و نظارت بر سایر صنوف و اماکن خبر داد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را به پلیس اطلاع دهند.

