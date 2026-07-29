حجتالاسلام محمدجواد شریعتینژاد در گفتوگو با خبرنگار مهر ، با تأکید بر اینکه جایگاه امام جمعه با اعتماد و پذیرش مردمی شکل میگیرد، گفت: امام جمعه زمانی در انجام رسالت خود موفق خواهد بود که با ایفای نقش پدرانه، شناخت دقیق مسائل و آسیبهای جامعه و ارائه خطبههای عالمانه، مفید و جذاب، بتواند بر دلهای مردم حکومت کند.
وی در ادامه تصریح کرد: یکی از مهمترین وظایف امام جمعه ایجاد ارتباطی صمیمانه و پدرانه با مردم است؛ چراکه این جایگاه زمانی اثرگذار خواهد بود که امام جمعه بتواند در میان مردم حضور داشته باشد و اعتماد آنان را جلب کند.
امام جمعه آشخانه افزود: امام جمعه باید برای مردم نقش یک پدر دلسوز را ایفا کند؛ پدری که نسبت به جامعه احساس مسئولیت داشته باشد، با مهربانی و صبر به دغدغههای مردم گوش دهد و با حلم و بردباری در کنار آنان بایستد.
وی با اشاره به اهمیت محتوای خطبههای نماز جمعه تصریح کرد: خطبهها باید مفید، نافع و جذاب باشند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای فکری و معنوی مردم بوده و مخاطبان را با خود همراه کنند.
حجتالاسلام شریعتینژاد ادامه داد: مردم همواره به دنبال خطبههای عالمانه هستند و هرچه خطبهها بر پایه مطالعه، پژوهش و استدلال بیشتری تدوین شوند، میزان اثرگذاری و مقبولیت آنها نیز افزایش خواهد یافت.
وی با بیان اینکه امام جمعه باید شناخت دقیقی از مسائل و مشکلات جامعه داشته باشد، گفت: امام جمعه باید دردهای جامعه را بشناسد تا بتواند برای رفع آنها راهکار ارائه دهد و متناسب با هر مشکل، نسخهای مناسب برای هدایت و اصلاح جامعه داشته باشد.
خطیب جمعه آشخانه با اشاره به تعبیر پیامبر اکرم (ص) درباره «طبیب دوّار» خاطرنشان کرد: امام جمعه نیز باید این ویژگی را در خود تقویت کند و با شناخت آسیبهای معنوی و اخلاقی مانند حسادت، کینه و تکبر، برای درمان و اصلاح این ناهنجاریها تلاش کند.
وی حضور میان مردم را بخش دیگری از رسالت ائمه جمعه دانست و افزود: گاهی یک دیدار یا سخنی کوتاه میتواند آرامش روحی و روانی ایجاد کند و زمینه اصلاح، هدایت و امیدآفرینی در جامعه را فراهم سازد.
امام جمعه آشخانه در پایان تأکید کرد: هرگاه مردم امام جمعه را از صمیم قلب بپذیرند، بسیاری از مشکلات و معضلات جامعه با همراهی و همدلی برطرف خواهد شد و ائمه جمعه میتوانند بیش از پیش در خدمت مردم و رفع نیازهای آنان باشند.
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