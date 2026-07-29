تشکیل پرونده تعزیراتی قاچاق دام زنده در بروجرد

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در سخنانی، اظهار داشت: پرونده قاچاق دام زنده به ارزش ۱۴ میلیارد ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان بروجرد رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود و ارائه‌نشدن مدارک لازم، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط دام، متخلف را به پرداخت ۲۸ میلیارد ریال معادل ۲ برابر جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان لرستان، گفت: شعبه همچنین ۱۰ میلیارد ریال معادل ارزش کارشناسی خودرو را به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۳۸ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

شاهی، افزود: با گزارش بازرسان جهاد کشاورزی، مأموران نیروی انتظامی شهرستان بروجرد کامیون را توقیف، محموله قاچاق کشف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.