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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۱

اجتماع صد و چهل و نهم مردم ماسال در میدان

اجتماع صد و چهل و نهم مردم ماسال در میدان

ماسال- در این ویدئو تصاویری از حضور مردم ماسال در یکصد و چهل و نهمین قرار شبانه را مشاهده می کنید.

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فیلم: سجاد محمدی

کد مطلب 6901207

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