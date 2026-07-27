https://mehrnews.com/x3cGjY ۶ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۱ کد مطلب 6901207 استانها گیلان استانها گیلان ۶ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۱ اجتماع صد و چهل و نهم مردم ماسال در میدان ماسال- در این ویدئو تصاویری از حضور مردم ماسال در یکصد و چهل و نهمین قرار شبانه را مشاهده می کنید. دریافت 10 MB فیلم: سجاد محمدی کد مطلب 6901207 کپی شد مطالب مرتبط یکصد و چهل و هشتمین اجتماع مردم ماسال در خیابان ۱۵۰ شب میدانداری مردم ماسال در حمایت از انقلاب و رهبری تداوم حضور و ایستادگی مردم ماسال در میدان قرار شبانه مردم ماسال در شب صد و پنجاه و یکم قرار شبانه مردم سلماس در حمایت از رهبری و انقلاب اجتماع حماسی مردم شاندرمن در سوگ رهبر شهید راهپیمایی مردم ولایت مدار ماسال در شب صد و پنجاه و دوم خروش حماسی ماسالی ها در دفاع از مام وطن برچسبها ماسال تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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