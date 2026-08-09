به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر یکشنبه همزمان با فرارسیدن روز خبرنگار، آیین تجلیل از خبرنگاران فعال حوزه تعلیم و تربیت با حضور سرپرست، معاونان و جمعی از فعالان رسانهای استان اصفهان در سالن اجتماعات آموزش و پرورش ناحیه ۵ برگزار شد.
جلالالدین ضیائی، سرپرست آموزش و پرورش ناحیه ۵ اصفهان در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای رسانه اظهار کرد: خبرنگاران به عنوان چشمان بینا و زبان گویای جامعه، حلقه ارتباطی مؤثر و بیواسطه میان دستگاه تعلیم و تربیت و افکار عمومی هستند که با تلاش شبانهروزی و مسئولیتپذیری خود، نقش مهمی در انعکاس واقعیتها، دستاوردها، ظرفیتها و دغدغههای حوزه آموزش و پرورش ایفا میکنند.
وی با اشاره به لزوم شفافسازی در ارائه اخبار حوزه آموزش و پرورش تصریح کرد: بدون تردید، اطلاعرسانی دقیق، شفاف و مسئولانه از سوی رسانهها میتواند زمینهساز افزایش اعتماد عمومی و تقویت ارتباط میان آموزش و پرورش و بدنه جامعه باشد. امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند نگاه منصفانه و تحلیلهای سازنده رسانهها برای بهبود فرآیندهای آموزشی و پرورشی هستیم.
سرپرست آموزش و پرورش ناحیه ۵ اصفهان با قدردانی از همراهی مستمر رسانهها با مجموعه آموزش و پرورش ابراز کرد: از تمامی خبرنگاران و اصحاب رسانه که با دغدغهمندی، صداقت و نگاه حرفهای، مسائل حوزه تعلیم و تربیت را دنبال میکنند و در مسیر آگاهیبخشی و ارتقای فرهنگ عمومی گام برمیدارند، صمیمانه تشکر میکنم و امیدوارم این همکاری و تعامل سازنده بیش از پیش تداوم یابد.
در پایان این مراسم، از خبرنگاران و نمایندگان رسانههای فعال در حوزه آموزش و پرورش از جمله خبرگزاری مهر، تسنیم، فارس و روزنامه اصفهان امروز با اهدای لوح سپاس تجلیل به عمل آمد.
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