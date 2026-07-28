خرید تضمینی بیش از ۲۴۲ هزار تن گندم در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین خوانساری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت خرید تضمینی گندم در تامین امنیت غذایی کشور و حمایت از تولیدکنندگان داخلی اظهار کرد: براساس آخرین آمارهای ثبت شده تاکنون افزون بر ۲۴۲ هزار و ۸۷ تن گندم در سطح استان همدان خریداری و ذخیرهسازی شده است.
وی ارزش اقتصادی گندمهای خریداریشده را ۱۱۹ هزار و ۲۴۴ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: پرداخت مطالبات کشاورزان و تعامل مستمر با تولیدکنندگان گندم، نقش بسزایی در تقویت ذخایر استراتژیک کشور ایفا میکند.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان همدان در تشریح جزئیات آمار خرید تضمینی گندم به تفکیک شهرستانها تصریح کرد: شهرستان اسدآباد با ثبت خرید ۴۳ هزار و ۴۱۹ تن گندم رتبه نخست را در میان شهرستانهای استان همدان به خود اختصاص داده که این میزان خرید نشاندهنده توان عملیاتی بالای مراکز خرید و حجم تولید مناسب در این منطقه است.
خوانساری خاطرنشان کرد: پس از اسدآباد، به ترتیب شهرستانهای نهاوند، رزن، کبودرآهنگ، درگزین، همدان، بهار، فامنین، ملایر و تویسرکان بیشترین سهم را در فرآیند خرید تضمینی گندم استان داشتهاند.
وی در پایان با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی کشاورزان و کارشناسان مراکز خرید، بر ضرورت استمرار حمایتها از تولید محصولات استراتژیک برای تحقق اهداف توسعه کشاورزی استان تاکید کرد.
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