۹ هزار و ۳۱۰ میلیارد ریال از مطالبات گندمکاران قزوین پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز حریری‌مقدم با اشاره به روند خرید تضمینی گندم در استان اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارش‌ها، مطالبات گندمکارانی که تا هشتم تیرماه محصول خود را به مراکز خرید تضمینی تحویل داده و اطلاعات آنان در سامانه بانک کشاورزی ثبت شده است، به مبلغ ۹ هزار و ۳۱۰ میلیارد ریال پرداخت شده است.

وی افزود: عملیات خرید تضمینی گندم در استان همچنان ادامه دارد و تاکنون ۱۸۷ هزار و ۳۰۰ تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان توسط مراکز خرید تضمینی دریافت شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲ هزار و ۳۰۰ تن افزایش نشان می‌دهد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین افزایش میزان خرید را حاصل شرایط مناسب تولید، همکاری کشاورزان و آمادگی مراکز خرید برای تحویل سریع محصول دانست و تصریح کرد: خرید تضمینی گندم علاوه بر ایجاد اطمینان برای تولیدکنندگان، نقش مهمی در تأمین ذخایر راهبردی کشور و حفظ امنیت غذایی دارد.

حریری‌مقدم با اشاره به پیش‌بینی میزان خرید تا پایان فصل برداشت گفت: برآوردها حاکی از آن است که تا پایان فصل خرید، حدود ۲۵۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان به صورت تضمینی خریداری شود که در صورت تحقق، یکی از موفق‌ترین دوره‌های خرید گندم در سال‌های اخیر در قزوین رقم خواهد خورد.

وی تأکید کرد: پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان از اولویت‌های دولت و وزارت جهاد کشاورزی است و پرداخت مطالبات سایر گندمکاران نیز پس از تکمیل فرآیند ثبت اطلاعات و تأمین اعتبارات، به صورت مرحله‌ای انجام خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در پایان از تلاش گندمکاران، عوامل مراکز خرید، تعاون روستایی، بانک کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط در اجرای موفق طرح خرید تضمینی گندم قدردانی کرد.