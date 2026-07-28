زنگ خطر تب دنگی؛ ۱۰۰۴ نفر مبتلا در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، قباد مرادی افزود: بر اساس گزارشهای رسمی، تاکنون بیش از ۴۵ تا ۵۰ هزار مورد ابتلا به تب دنگی در سریلانکا ثبت شده و روند بروز بیماری همچنان صعودی است. همچنین تنها در ۲۸ روز نخست ماه ژوئن بیش از ۱۹ هزار و ۲۰۰ مورد جدید گزارش شده که بیانگر شدت بالای انتقال بیماری در مدت زمانی کوتاه است.
وی اظهار کرد: بیشترین بار بیماری در استان غربی این کشور، بهویژه شهر کلمبو، مشاهده میشود؛ بهگونهای که حدود ۲۷ هزار و ۸۳۲ مورد، معادل نزدیک به ۵۲ درصد کل مبتلایان، در این منطقه ثبت شده و ۱۲۴ منطقه نیز در سطح کشور بهعنوان مناطق پرخطر شناسایی شدهاند.
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت با اشاره به فشار ناشی از این اپیدمی بر نظام سلامت سریلانکا، گفت: افزایش شمار بیماران موجب ازدحام در بیمارستانهای اصلی، بهویژه در کلمبو، شده و در برخی روزها بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ بیمار جدید پذیرش شدهاند. تاکنون نیز دستکم ۴۲ مورد مرگ ناشی از این بیماری گزارش شده است.
مرادی با بیان اینکه کنترل ناقل بیماری همچنان یکی از مهمترین چالشهای مدیریت اپیدمی است، افزود: گزارشها نشان میدهد که روشهای متداول مانند سمپاشی بهتنهایی نتوانستهاند انتقال بیماری را بهطور کامل مهار کنند و وجود کانونهای پنهان تکثیر پشه آئدس، مشکلات بهداشت محیط و احتمال مقاومت به برخی حشرهکشها از عوامل تداوم انتقال بیماری به شمار میروند.
وی ادامه داد: اپیدمی امسال زودتر از الگوی معمول آغاز شده و پیشبینی میشود تا اواخر مردادماه ادامه یابد. همچنین این طغیان علاوه بر نظام سلامت، بخشهای آموزشی را نیز تحت تأثیر قرار داده و در برخی مراکز آموزشی از جمله دانشگاه کلمبو، موارد متعدد ابتلا و تعطیلی موقت گزارش شده است.
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت با اشاره به وضعیت جهانی تب دنگی گفت: این بیماری در سالهای اخیر روندی کمسابقه داشته است؛ بهطوری که در سال ۲۰۲۳ بیش از ۶.۵ میلیون مورد ابتلا و بیش از ۷ هزار و ۳۰۰ مورد مرگ در جهان ثبت شد و تنها در نیمه نخست سال ۲۰۲۴ نیز تعداد موارد گزارششده در قاره آمریکا از ۱۰ میلیون نفر فراتر رفت. به دنبال این روند، سازمان جهانی بهداشت در اواخر سال ۲۰۲۳ دنگی را به دلیل گسترش فراتر از مناطق سنتی، در سطح بالای اضطرار خود قرار داد.
مرادی افزود: منطقه آسیا همچنان درصد بالایی از بار جهانی تب دنگی را به خود اختصاص داده و در منطقه مدیترانه شرقی نیز کشورهای زیادی با انتقال محلی یا طغیانهای مکرر این بیماری مواجه هستند. برخی از کشورهای همسایه و یا نزدیک ما، دارای بیشترین موارد گزارششده در منطقه مدیترانه شرقی هستند.
وی تأکید کرد: با توجه به گسترش تب دنگی در کشورهای همسایه و منطقه، استمرار مراقبتهای اپیدمیولوژیک، تقویت برنامههای کنترل ناقل، آمادگی مراکز درمانی و افزایش آگاهی عمومی، از مهمترین اقدامات برای پیشگیری از گسترش بیماری و مدیریت بهموقع موارد احتمالی است.
به گفته رئیس مرکز مدیریت بیماریهای غیر واگیر وزارت بهداشت، در ایران نیز تا ۴ مرداد ۱۴۰۵، تعداد ۱۰۰۴ مورد ابتلا به تب دنگی گزارش شده که غیر از ۲۰ مورد وارده از کشورهای دیگر، سایر موارد انتقال محلی در چابهار و کنارک بوده اند.
مرادی تاکید کرد: تب دنگی عمدتاً از طریق نیش پشه آئدس منتقل میشود؛ بنابراین مهمترین راه پیشگیری، جلوگیری از گزش پشه است. افراد باید از مواد دافع حشرات، لباسهای آستینبلند و شلوار بلند، توری روی در و پنجره و پشهبند بهویژه هنگام استراحت استفاده کنند. همچنین با تخلیه آبهای راکد از گلدانها، لاستیکهای فرسوده، ظروف و مخازن بدون درپوش، محلهای تکثیر پشه را از بین ببرند.
وی در پایان تصریح کرد: در صورت بروز تب ناگهانی، سردرد شدید، درد عضلات و مفاصل یا بثورات پوستی، بهویژه پس از سفر به مناطق آلوده، باید سریعاً به پزشک مراجعه کرده و از مصرف خودسرانه داروهایی مانند خودداری شود.
نظر شما