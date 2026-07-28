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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۷

رهایی لنج‌های سرقتی از چنگال دزدان دریایی سومالی توسط ماموران چابهاری

رهایی لنج‌های سرقتی از چنگال دزدان دریایی سومالی توسط ماموران چابهاری

زاهدان- فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان از رهایی دو فروند لنج سرقتی پس از سه ماه با تلاش مامورین پایگاه دریابانی چابهار خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا شجاعی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: پس از اطلاع از خبر سرقت دو فروند لنج صیادی از آبهای حوزه استحفاظی پایگاه دریابانی چابهار و حرکت آن بسمت آبهای سومالی به سرعت برای شناسایی آن به محل مورد نظر اعزام شدند.

فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان با اشاره به هماهنگی و همراهی مالکان لنج ها با ماموران پایگاه دریابانی چابهار تصریح کرد: سارقین با مشاهده ماموران دریابانی و عدم توان درگیری شناور را در بندر کنارک رها و از محل متواری شدند.

سردار شجاعی با اشاره به اینکه اقدامات اطلاعاتی برای دستگیری سارقین آغاز شده، گفت: لنج ها پس از رهایی از چنگال سارقین با هماهنگی قضایی تحویل مالک شناور خواهد شد.

کد مطلب 6902037

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