نتانیاهو درباره هرگونه توافق با ایران ابراز تردید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نخستوزیر رژیم صهیونیستی در گفت و گو با شبکه فاکس نیوز با تکرار ادعاهای ضدایرانی، از همسویی کامل با رئیسجمهور آمریکا در قبال ایران خبر داد و نسبت به هرگونه توافق با تهران ابراز تردید کرد.
نتانیاهو مدعی شد که درصورت حمله به اسرائیل، این رژیم با «قدرتی گسترده» پاسخ خواهد داد.
وی با ابراز تردید نسبت به هرگونه توافق با ایران ادعا کرد: هر بار که مذاکرات به نتیجه نزدیک میشود، حمله به کشتیها در تنگه هرمز مانع پیشرفت توافق میشود.
نتانیاهو همچنین مدعی شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا موضعی کاملاً روشن درباره ایران دارد و تلآویو و واشنگتن بر سر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هستهای دارای تعهد و هدف مشترک هستند.
نخستوزیر رژیم صهیونیستی در ادامه دیدار اخیر خود با ترامپ را «بسیار عالی» توصیف کرد و گفت: این نشست یکی از بهترین دیدارهایی بوده که تاکنون با رئیسجمهور آمریکا داشته است.
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