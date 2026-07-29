مریم نیکزادفر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز گذشته در مناطق مختلف استان افزایش ابر مشاهده شد و در برخی شهرستان‌ها از جمله علی‌آبادکتول و فاضل‌آباد نیز بارش‌های پراکنده به ثبت رسید.

وی افزود: بر اساس آخرین الگوهای پیش‌یابی، برای امروز چهارشنبه شرایط جوی استان به‌طور موقت پایدار خواهد بود و آسمان در بیشتر مناطق صاف تا قسمتی ابری، همراه با افزایش ابر در برخی ساعات پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی گلستان ادامه داد: از روز پنجشنبه موج جدیدی از ناپایداری‌های جوی وارد استان خواهد شد و در نتیجه، آسمان نیمه‌ابری تا ابری می‌شود و در برخی نقاط، به‌ویژه مناطق کوهپایه‌ای و کوهستانی، بارش‌های پراکنده دور از انتظار نخواهد بود.

نیکزادفر با اشاره به دیگر پدیده‌های جوی این هفته گفت: طی چند روز آینده، وزش باد و وقوع گرد و غبار در نواحی شمالی استان نیز پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند به کاهش کیفیت هوا در این مناطق منجر شود.