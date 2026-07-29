  1. استانها
  2. گلستان
۷ مرداد ۱۴۰۵، ۶:۳۰

نیکزادفر: ناپایداری‌های جوی از فردا دوباره به گلستان بازمی‌گردد

گرگان- کارشناس هواشناسی گلستان گفت: پس از کاهش موقت ناپایداری‌ها در روز چهارشنبه، از روز پنجشنبه بار دیگر افزایش ابر، بارش‌های پراکنده و گرد و غبار برخی مناطق استان را فرا خواهد گرفت.

مریم نیکزادفر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز گذشته در مناطق مختلف استان افزایش ابر مشاهده شد و در برخی شهرستان‌ها از جمله علی‌آبادکتول و فاضل‌آباد نیز بارش‌های پراکنده به ثبت رسید.

وی افزود: بر اساس آخرین الگوهای پیش‌یابی، برای امروز چهارشنبه شرایط جوی استان به‌طور موقت پایدار خواهد بود و آسمان در بیشتر مناطق صاف تا قسمتی ابری، همراه با افزایش ابر در برخی ساعات پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی گلستان ادامه داد: از روز پنجشنبه موج جدیدی از ناپایداری‌های جوی وارد استان خواهد شد و در نتیجه، آسمان نیمه‌ابری تا ابری می‌شود و در برخی نقاط، به‌ویژه مناطق کوهپایه‌ای و کوهستانی، بارش‌های پراکنده دور از انتظار نخواهد بود.

نیکزادفر با اشاره به دیگر پدیده‌های جوی این هفته گفت: طی چند روز آینده، وزش باد و وقوع گرد و غبار در نواحی شمالی استان نیز پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند به کاهش کیفیت هوا در این مناطق منجر شود.

کد مطلب 6902310

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها