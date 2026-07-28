دستگیری زوج سارق طلای کودکان در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ضیاالدین صابری گفت: با توجه به بروز سرقت طلاجات از کودکان در پارک غدیر و پارک کوچه بیوک مأموران کلانتری با کار اطلاعاتی و تلاش شبانه‌روزی سارقان را شناسایی کردند.

وی افزود: ماموران پلیس پس از اخذ مجوز قضایی، زوج سارق را در مخفیگاهشان دستگیر و به اداره پلیس، منتقل کردند.

رئیس کلانتری ۱۳ شهید رجایی یزد گفت: سارقان به ۱۰ فقره سرقت طلاهای کودکان و اطفال در پارک‌ها اعتراف کردند و روانه دادسرا شدند.

وی ادامه داد: والدین باید از آراستن کودکان به زیورآلات قیمتی هنگام بازی در کوچه یا حضور در پارک‌ها و معابر شلوغ پرهیز کنند و در این مکان‌ها رفت و آمد کودکان خود را زیر نظر داشته باشند و از آنها مراقبت کنند.