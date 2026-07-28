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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۹

تأمین امنیت زائران و صیانت از اموال آنان اولویت پلیس است

تأمین امنیت زائران و صیانت از اموال آنان اولویت پلیس است

فرمانده قرارگاه مبارزه با سرقت فراجا گفت: تأمین امنیت و صیانت از اموال زائران با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های انتظامی در دستور کار پلیس قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدعلی نوری‌نژاد، فرمانده قرارگاه مبارزه با سرقت فراجا در حاشیه بازدید از پایانه مرزی مهران و روند اجرای طرح‌های مقابله با سرقت در ایام اربعین حسینی، اظهار داشت: خدمت بی‌منت به مردم و زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) از مهم‌ترین مأموریت‌های فراجاست و کارکنان انتظامی از سرباز تا سردار با تمام توان در این عرصه حضور دارند.

وی با بیان اینکه اربعین حسینی فرصت ارزشمندی برای خدمت صادقانه به زائران است، افزود: علاوه بر تسهیل تردد و ارائه خدمات انتظامی، یکی از مأموریت‌های اصلی پلیس، ایجاد محیطی امن برای زائران است تا آنان با آرامش و اطمینان خاطر در مسیرهای منتهی به مرزها تردد کرده و سفر معنوی خود را بدون دغدغه سپری کنند.

فرمانده قرارگاه مبارزه با سرقت فراجا با اشاره به اینکه پیشگیری از سرقت و صیانت از اموال زائران از مهم‌ترین مؤلفه‌های امنیت اربعین است، تصریح کرد: بازدیدهای میدانی با هدف ارزیابی نحوه اجرای تمهیدات ابلاغی در حوزه مقابله با سرقت انجام می‌شود تا روند اجرای اقدامات پیشگیرانه، سلب تحرک مجرمان و سارقان و همچنین کشف سریع و به‌موقع جرائم مورد بررسی قرار گیرد.

نوری‌نژاد خاطرنشان کرد: گزارش‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این حوزه با جدیت و دقت در حال اجراست و امیدواریم با تلاش شبانه‌روزی کارکنان انتظامی، آسودگی خاطر زائران عزیز بیش از پیش فراهم شود.

وی در پایان تأکید کرد: فراجا با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های عملیاتی و انتظامی، خدمت‌رسانی شایسته به زائران اربعین و تأمین امنیت آنان را وظیفه‌ای الهی و افتخاری بزرگ می‌داند و امیدوار است این خدمات مورد رضایت خداوند متعال و حضرت اباعبدالله الحسین (ع) قرار گیرد.

کد مطلب 6901918

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