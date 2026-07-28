تأمین امنیت زائران و صیانت از اموال آنان اولویت پلیس است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدعلی نورینژاد، فرمانده قرارگاه مبارزه با سرقت فراجا در حاشیه بازدید از پایانه مرزی مهران و روند اجرای طرحهای مقابله با سرقت در ایام اربعین حسینی، اظهار داشت: خدمت بیمنت به مردم و زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) از مهمترین مأموریتهای فراجاست و کارکنان انتظامی از سرباز تا سردار با تمام توان در این عرصه حضور دارند.
وی با بیان اینکه اربعین حسینی فرصت ارزشمندی برای خدمت صادقانه به زائران است، افزود: علاوه بر تسهیل تردد و ارائه خدمات انتظامی، یکی از مأموریتهای اصلی پلیس، ایجاد محیطی امن برای زائران است تا آنان با آرامش و اطمینان خاطر در مسیرهای منتهی به مرزها تردد کرده و سفر معنوی خود را بدون دغدغه سپری کنند.
فرمانده قرارگاه مبارزه با سرقت فراجا با اشاره به اینکه پیشگیری از سرقت و صیانت از اموال زائران از مهمترین مؤلفههای امنیت اربعین است، تصریح کرد: بازدیدهای میدانی با هدف ارزیابی نحوه اجرای تمهیدات ابلاغی در حوزه مقابله با سرقت انجام میشود تا روند اجرای اقدامات پیشگیرانه، سلب تحرک مجرمان و سارقان و همچنین کشف سریع و بهموقع جرائم مورد بررسی قرار گیرد.
نورینژاد خاطرنشان کرد: گزارشهای ارائهشده نشان میدهد برنامههای پیشبینیشده در این حوزه با جدیت و دقت در حال اجراست و امیدواریم با تلاش شبانهروزی کارکنان انتظامی، آسودگی خاطر زائران عزیز بیش از پیش فراهم شود.
وی در پایان تأکید کرد: فراجا با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای عملیاتی و انتظامی، خدمترسانی شایسته به زائران اربعین و تأمین امنیت آنان را وظیفهای الهی و افتخاری بزرگ میداند و امیدوار است این خدمات مورد رضایت خداوند متعال و حضرت اباعبدالله الحسین (ع) قرار گیرد.
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