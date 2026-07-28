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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۷

واگذاری زمین به ۷۷ درصد مشمولان جوانی جمعیت در سمنان

واگذاری زمین به ۷۷ درصد مشمولان جوانی جمعیت در سمنان

سمنان- مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان از تخصیص زمین به یک‌هزار و ۹۸۴ مشمول قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خبر داد و گفت: بیش از ۷۷ درصد واجدان شرایط تاکنون زمین خود را دریافت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی طباطبایی، مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان، ظهر سه‌شنبه در نشست اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در محل اداره کل مسکن و شهرسازی اظهار کرد: از چهار هزار و ۲۹۳ نفر ثبت نامی برای دریافت زمین در قالب این طرح دو هزار و ۵۶۰ نفر واجد شرایط شناخته شدند.

وی ادامه داد: از مجموع افراد واجد شرایط، تاکنون برای یک‌هزار و ۹۸۴ متقاضی تخصیص زمین انجام شده است که معادل بیش از ۷۷ درصد مشمولان تأیید شده را شامل می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان با اشاره به چالش‌های اجرای این طرح توضیخ داد: محدودیت‌های زیست‌محیطی، فنی و جغرافیایی در برخی شهرهای استان، به‌ویژه سمنان و دامغان، روند تأمین و الحاق اراضی و بارگذاری مسکونی را با دشواری مواجه کرده است.

حسینی طباطبایی همچنین هزینه بالای اجرای زیرساخت‌ها در سایت‌های مسکونی را از دیگر موانع اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت برشمرد و تأکید کرد: رفع این مشکلات نیازمند همراهی و حمایت دستگاه‌های مسئول است.

وی افزود: راهکارهای لازم برای تسریع در تأمین و واگذاری زمین به مشمولان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در دست بررسی است اقدامات لازم برای تأمین زمین سایر واجدان شرایط نیز شتاب بیشتری گیرد.

کد مطلب 6901900

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