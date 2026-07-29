زلزله ۳.۹ ریشتری حوالی سرگز هرمزگان را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش مقدماتی مرکز لرزهنگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمینلرزهای به بزرگی ۳.۹ ریشتر ساعت ۰۷:۰۹:۲۹ صبح چهارشنبه هفتم مرداد ۱۴۰۵ حوالی سرگز در استان هرمزگان به وقوع پیوست.
بر اساس این گزارش کانون این زمین لرزه در عرض جغرافیایی ۲۷.۸۹ درجه، طول جغرافیایی ۵۶.۴۵ درجه و در عمق ۶ کیلومتری زمین ثبت شده است.
مرکز لرزهنگاری کشوری اعلام کرد نزدیکترین شهرها به کانون این زمین لرزه، سرگز در فاصله ۲۱ کیلومتری فارغان در فاصله ۲۳ کیلومتری و تخت در فاصله ۴۷ کیلومتری هستند.
همچنین کانون این زمین لرزه در فاصله ۸۰ کیلومتری بندرعباس مرکز استان هرمزگان و ۲۷۳ کیلومتری کرمان قرار دارد.
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