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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۰

زلزله ۳.۹ ریشتری حوالی سرگز هرمزگان را لرزاند

زلزله ۳.۹ ریشتری حوالی سرگز هرمزگان را لرزاند

بندرعباس - زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۹ ریشتر صبح چهارشنبه حوالی سرگز در استان هرمزگان به وقوع پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش مقدماتی مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۹ ریشتر ساعت ۰۷:۰۹:۲۹ صبح چهارشنبه هفتم مرداد ۱۴۰۵ حوالی سرگز در استان هرمزگان به وقوع پیوست.

بر اساس این گزارش کانون این زمین لرزه در عرض جغرافیایی ۲۷.۸۹ درجه، طول جغرافیایی ۵۶.۴۵ درجه و در عمق ۶ کیلومتری زمین ثبت شده است.

مرکز لرزه‌نگاری کشوری اعلام کرد نزدیک‌ترین شهرها به کانون این زمین لرزه، سرگز در فاصله ۲۱ کیلومتری فارغان در فاصله ۲۳ کیلومتری و تخت در فاصله ۴۷ کیلومتری هستند.

همچنین کانون این زمین لرزه در فاصله ۸۰ کیلومتری بندرعباس مرکز استان هرمزگان و ۲۷۳ کیلومتری کرمان قرار دارد.

کد مطلب 6902338

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