زلزله ۳.۹ ریشتری حوالی سرگز هرمزگان را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش مقدماتی مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۹ ریشتر ساعت ۰۷:۰۹:۲۹ صبح چهارشنبه هفتم مرداد ۱۴۰۵ حوالی سرگز در استان هرمزگان به وقوع پیوست.

بر اساس این گزارش کانون این زمین لرزه در عرض جغرافیایی ۲۷.۸۹ درجه، طول جغرافیایی ۵۶.۴۵ درجه و در عمق ۶ کیلومتری زمین ثبت شده است.

مرکز لرزه‌نگاری کشوری اعلام کرد نزدیک‌ترین شهرها به کانون این زمین لرزه، سرگز در فاصله ۲۱ کیلومتری فارغان در فاصله ۲۳ کیلومتری و تخت در فاصله ۴۷ کیلومتری هستند.

همچنین کانون این زمین لرزه در فاصله ۸۰ کیلومتری بندرعباس مرکز استان هرمزگان و ۲۷۳ کیلومتری کرمان قرار دارد.