به گزارش خبرنگار مهر، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۹ ریشتر ساعت ۱۷:۴۸ دقیقه عصر پنجشنبه هشتم مردادماه، مناطقی از کشور عراق در نزدیکی مرزهای غربی ایران را لرزاند.

این زمین‌لرزه در عمق هشت کیلومتری زمین و در مختصات جغرافیایی ۳۵.۳۱ درجه عرض شمالی و ۴۴.۸۳ درجه طول شرقی به وقوع پیوسته است.

نزدیک‌ترین شهر ایران به کانون این زمین‌لرزه، ازگله در استان کرمانشاه و در فاصله ۱۰۶ کیلومتری بوده است. همچنین این زمین‌لرزه در فاصله ۱۱۱ کیلومتری قصرشیرین در استان کرمانشاه و ۱۱۱ کیلومتری سردشت در استان آذربایجان غربی رخ داده است.

بر اساس این گزارش، نزدیک‌ترین مراکز استان به کانون این زمین‌لرزه نیز سنندج در فاصله ۱۹۶ کیلومتری و کرمانشاه در فاصله ۲۳۲ کیلومتری اعلام شده‌اند.

تاکنون گزارشی از خسارت احتمالی یا تلفات ناشی از این زمین‌لرزه در مناطق مرزی استان کرمانشاه منتشر نشده و بررسی‌های تکمیلی از سوی دستگاه‌های مسئول ادامه دارد.