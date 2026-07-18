به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۷ ریشتر ساعت ۰۰:۱۶:۰۶ بامداد یکشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۵ حوالی سرگز در استان هرمزگان رخ داد.

بر اساس این گزارش، کانون این زمین‌لرزه در عرض جغرافیایی ۲۷.۸۵ درجه و طول جغرافیایی ۵۶.۷۶ درجه و در عمق ۲۲ کیلومتری زمین ثبت شده است.

مرکز لرزه‌نگاری کشوری اعلام کرد: کانون این زمین‌لرزه در ۱۴ کیلومتری سرگز، ۴۱ کیلومتری تخت و ۴۷ کیلومتری زیارتعلی قرار داشته است.

همچنین فاصله کانون زمین‌لرزه تا بندرعباس ۸۸ کیلومتر و تا شهر کرمان ۲۷۲ کیلومتر اعلام شده است.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی یا تلفات ناشی از این زمین‌لرزه منتشر نشده و بررسی‌های میدانی توسط دستگاه‌های مسئول در حال انجام است.