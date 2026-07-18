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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۰:۳۹

زمین‌لرزه ۳.۷ ریشتری حوالی سرگز هرمزگان را لرزاند

زمین‌لرزه ۳.۷ ریشتری حوالی سرگز هرمزگان را لرزاند

بندرعباس - زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۷ ریشتر بامداد یکشنبه حوالی سرگز در استان هرمزگان را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۷ ریشتر ساعت ۰۰:۱۶:۰۶ بامداد یکشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۵ حوالی سرگز در استان هرمزگان رخ داد.

بر اساس این گزارش، کانون این زمین‌لرزه در عرض جغرافیایی ۲۷.۸۵ درجه و طول جغرافیایی ۵۶.۷۶ درجه و در عمق ۲۲ کیلومتری زمین ثبت شده است.

مرکز لرزه‌نگاری کشوری اعلام کرد: کانون این زمین‌لرزه در ۱۴ کیلومتری سرگز، ۴۱ کیلومتری تخت و ۴۷ کیلومتری زیارتعلی قرار داشته است.

همچنین فاصله کانون زمین‌لرزه تا بندرعباس ۸۸ کیلومتر و تا شهر کرمان ۲۷۲ کیلومتر اعلام شده است.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی یا تلفات ناشی از این زمین‌لرزه منتشر نشده و بررسی‌های میدانی توسط دستگاه‌های مسئول در حال انجام است.

کد مطلب 6892041

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