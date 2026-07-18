به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش مرکز لرزهنگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمینلرزهای به بزرگی ۳.۷ ریشتر ساعت ۰۰:۱۶:۰۶ بامداد یکشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۵ حوالی سرگز در استان هرمزگان رخ داد.
بر اساس این گزارش، کانون این زمینلرزه در عرض جغرافیایی ۲۷.۸۵ درجه و طول جغرافیایی ۵۶.۷۶ درجه و در عمق ۲۲ کیلومتری زمین ثبت شده است.
مرکز لرزهنگاری کشوری اعلام کرد: کانون این زمینلرزه در ۱۴ کیلومتری سرگز، ۴۱ کیلومتری تخت و ۴۷ کیلومتری زیارتعلی قرار داشته است.
همچنین فاصله کانون زمینلرزه تا بندرعباس ۸۸ کیلومتر و تا شهر کرمان ۲۷۲ کیلومتر اعلام شده است.
تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی یا تلفات ناشی از این زمینلرزه منتشر نشده و بررسیهای میدانی توسط دستگاههای مسئول در حال انجام است.
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