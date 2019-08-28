  1. استانها
  2. هرمزگان
۶ شهریور ۱۳۹۸، ۹:۲۶

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان:

زمین لرزه فارغان و سرگز خسارت جانی نداشت

زمین لرزه فارغان و سرگز خسارت جانی نداشت

بندرعباس - مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: زمین لرزه ۴.۱ ریشتری فارغان خسارت جانی نداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا صفا ایسینی بیان داشت: تیم‌های ارزیاب به محل وقوع زمین لرزه اعزام شدند و خسارت مالی احتمالی زمین لرزه اعلام می‌شود.

وی با بیان اینکه بر اساس اعلام مرکز لرزه نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زمین لرزه به بزرگی ۴.۱ ریشتر ۳۵ دقیقه بامداد امروز در عمق ۱۰ کیلومتری زمین شهرفارغان را لرزاند، تصریح کرد: این زمین لرزه در فاصله ۹ کیلومتری فارغان و ۳۶ کیلومتری سرگز رخ داد.

صفا ایسینی همچنین اضافه کرد: ساعت ۲۳:۳۳ شب گذشته( ۵ شهریور) هم زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری شهر سرگز را لرزاند.

به گفته مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان این زمین لرزه خسارت جانی و مالی نداشت.

کد مطلب 4704422

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها