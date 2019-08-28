زمین لرزه فارغان و سرگز خسارت جانی نداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا صفا ایسینی بیان داشت: تیم‌های ارزیاب به محل وقوع زمین لرزه اعزام شدند و خسارت مالی احتمالی زمین لرزه اعلام می‌شود.

وی با بیان اینکه بر اساس اعلام مرکز لرزه نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زمین لرزه به بزرگی ۴.۱ ریشتر ۳۵ دقیقه بامداد امروز در عمق ۱۰ کیلومتری زمین شهرفارغان را لرزاند، تصریح کرد: این زمین لرزه در فاصله ۹ کیلومتری فارغان و ۳۶ کیلومتری سرگز رخ داد.

صفا ایسینی همچنین اضافه کرد: ساعت ۲۳:۳۳ شب گذشته( ۵ شهریور) هم زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری شهر سرگز را لرزاند.

به گفته مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان این زمین لرزه خسارت جانی و مالی نداشت.