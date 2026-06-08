به گزارش خبرنگار مهر، زمینلرزهای به بزرگی ۵ ریشتر بامداد سهشنبه مرز استانهای هرمزگان و کرمان در حوالی سرگز را لرزاند.
بر اساس گزارش مرکز لرزهنگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمینلرزه ساعت ۰۰:۳۸:۴۳ بامداد به وقت محلی رخ داد.
کانون این زمینلرزه در عرض جغرافیایی ۲۷.۹درجه و طول جغرافیایی ۵۶.۹۵ درجه و در عمق ۲۲ کیلومتری زمین ثبت شده است.
طبق اعلام مرکز لرزهنگاری، سرگز در استان هرمزگان با فاصله ۲۸ کیلومتر، زیارتعلی در استان هرمزگان با فاصله ۳۳ کیلومتر و فاریاب در استان کرمان با فاصله ۳۴ کیلومتر نزدیکترین شهرها به کانون زمینلرزه بودهاند.
همچنین کانون این زمینلرزه در فاصله ۱۰۴ کیلومتری بندرعباس و ۲۶۴ کیلومتری شهر کرمان، مراکز استانهای هرمزگان و کرمان، قرار داشته است.
تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی یا تلفات ناشی از این زمینلرزه منتشر نشده است.
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