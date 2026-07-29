اعلام بخشنامه تکمیل وجه فیدلیتی الیت و ریسپکت ۲ در سه طرح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بهمن موتور، این شرکت با انتشار بخشنامه‌های جدید، جزئیات تکمیل وجه منتخبین اصلی دهمین دوره عرضه محصولات خود را برای متقاضیان سه طرح عادی، جوانی جمعیت و خودروهای فرسوده غیرتاکسی اعلام کرد. در این مرحله، دو محصول فیدلیتی الیت تیپ ۲ و ریسپکت ۲ با شرایط فروش نقدی و نقدی-اعتباری با قیمت قطعی عرضه می‌شوند.

مهلت ثبت‌نام و واریز وجه

بر اساس بخشنامه‌های منتشرشده، منتخبین اصلی می‌توانند از ساعت ۱۶ روز سه‌شنبه ۶ مرداد تا ساعت ۱۶ روز دوشنبه ۱۲ مرداد نسبت به ثبت‌نام و واریز وجه از طریق سامانه فروش بهمن‌موتور به نشانی sale.bahman.ir اقدام کنند.

طرح عادی، جوانی جمعیت و خودروهای فرسوده

در بخشنامه ویژه متقاضیان طرح عادی، جوانی جمعیت و خودروهای فرسوده امکان تکمیل فرآیند ثبت‌نام و واریز وجه برای منتخبین اصلی با دو روش فروش نقدی و نقدی-اعتباری فراهم شده است.

فروش نقدی

در این روش، فیدلیتی الیت تیپ ۲ با قیمت ۵۰ میلیارد و ۷۷۴ میلیون و ۸۶۰ هزار ریال و ریسپکت ۲ با قیمت ۳۸ میلیارد و ۲۷۰ میلیون و ۴۱۰ هزار ریال اعلام شده است. مطابق جدول بخشنامه، این خودرو با رنگ‌های سفید یا مشکی با تریم مشکی قابل عرضه و موعد تحویل نیز ۳۰ روز پس از واریز وجه و تکمیل پرونده اعلام شده است. در این روش، سود انصراف سالانه ۱۷.۵ درصد و جریمه تأخیر در تحویل ماهانه ۲.۵ درصد تعیین شده است.

فروش نقدی-اعتباری

در روش نقدی-اعتباری با قیمت قطعی، مبلغ پیش‌پرداخت فیدلیتی الیت تیپ ۲ معادل ۴۴ میلیارد ریال اعلام شده است. برای ریسپکت ۲ نیز پیش‌پرداخت ۳۳ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. در این بخش نیز موعد تحویل ۳۰ روز پس از واریز وجه و تکمیل پرونده اعلام شده و شرایط سود انصراف و جریمه تأخیر مشابه بخش فروش نقدی است.

شرایط تسهیلات

فروش نقدی-اعتباری با قیمت قطعی دارای شرایط تسهیلاتی مشخصی است. بازپرداخت تسهیلات در مدت ۶ ماه انجام می‌شود و اقساط در قالب ۲ فقره چک با سررسیدهای سه‌ماهه دریافت خواهد شد. مبلغ هر چک برای فیدلیتی الیت تیپ دو حدود ۳ میلیارد و ۶۶۴ میلیون ریال و برای ریسپکت ۲ حدود ۲ میلیارد و ۸۶۴ میلیون ریال با نرخ سود تسهیلات ۱۲ درصد در نظر گرفته شده است. همچنین تسویه زودتر از موعد و فک رهن پیش از پایان دوره ۶ ماهه امکان‌پذیر نیست.

با انتشار این بخشنامه‌ها، بهمن‌موتور مرحله جدید تکمیل وجه فیدلیتی الیت تیپ ۲ و ریسپکت ۲ را برای سه گروه متقاضیان عادی، جوانی جمعیت و خودروهای فرسوده آغاز کرده است. این عرضه با شرایط فروش فوری، قیمت قطعی و تحویل فوری انجام می‌شود و متقاضیان باید در بازه اعلام‌شده نسبت به واریز وجه اقدام کنند.