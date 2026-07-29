کشف ۲.۳ کیلوگرم هروئین در خوسف؛ یک متهم دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدرضا حسینی ظهر چهارشنبه در جمع رسانه‌ها اظهار کرد: مأموران پاسگاه خور شهرستان خوسف هنگام کنترل خودروهای عبوری در محورهای فرعی، به یک دستگاه خودروی سواری پژو مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از سرنشین خودرو، موفق به کشف دو کیلو و ۳۰۰ گرم هروئین شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان خوسف با اشاره به دستگیری متهم، تصریح کرد: فرد دستگیرشده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ حسینی با تأکید بر عزم جدی پلیس در مبارزه با قاچاق مواد مخدر گفت: پلیس در چارچوب قانون با سوداگران مرگ برخورد قاطع خواهد داشت و در این مسیر از هیچ تلاش و کوششی دریغ نمی‌کند.