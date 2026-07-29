اهدای خون ۷ هزار و ۷۰۸ نفر در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، کامبیز مهدی زاده ظهر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت ۹ مرداد سالروز تاسیس سازمان انتقال خون کشور گفت: سال گذشته در چهار ماه ابتدای سال از ۱۰ هزار و ۲۰۰ مراجعه کننده، هفت هزار و ۷۶۰ نفر و در سال جاری هم از ۹ هزار و ۳۰۰ مراجعه کننده برای اهدای خون، هفت هزار و ۷۰۸ نفر موفق به اهدای خون شدند.

وی تصریح کرد: همچنین در این مدت در سال گذشته از ۳۰۰ مراجعه کننده ۲۰۴ نفر و در سال جاری از ۳۷۵ نفر ۲۷۹ اهدای پلاکت در خراسان جنوبی داشته ایم.

مهدی زاده با اشاره به این که ذخیره خون در استان برای هفت روز است، افزود: امسال هزار و ۹۶۷ واحد خون به شبکه ملی کشور ارسال شد که میزان آن در سال گذشته پنج هزار و ۶۰۸ واحد خون بود.

مدیر کل انتقال خون خراسان جنوبی تصریح کرد: سال گذشته از ۲۸ هزار و ۷۰۰ نفر مراجعه کننده برای اهدای خون، بیش از ۲۲ درصد از انجام این کار معاف شدند.

مهدی زاده خاطرنشان کرد: ۴۰۳ نفر یعنی ۱۳ درصد افراد برای بار اول اهدای خون داشته اند و بیش از ۹۱ درصد اهدا کنندگان در مراکز ثابت و بقیه در مراکز سیار اهدای خون کرده اند.

وی با اشاره به این که سال گذشته حدود ۴۲ تیم سیار به شهرستان های استان اعزام کرده ایم، افزود: ۶ تا هفت درصد اهدا کنندگان خانم و بقیه آنها آقایان بوده اند که در این خصوص نیاز به اصلاح باورها است.

مهدی زاده با بیان این که خانمی در استان داریم که بیش از ۴۰ دفعه اهدای خون داشته است، یادآور شد: سلامت خط قرمز اهداکننده خون برای ما است و افراد دارای ۵۰ کیلو وزن و از ۱۸ سال به بعد می‌توانند خون اهدا کنند و بیشتر افراد اهدا کننده خون بین ۴۰تا ۴۵ساله هستند.

چالش کمبود نیرو

وی در ادامه خاطرنشان کرد: ۱۰۰ درصد نیاز بیمارستان های استان به فرآورده های خون را تامین کرده ایم و کمبود نیروی انسانی یکی از چالش های اصلی ما در این خصوص است.

مهدی زاده از جذب نیروی جدید، پیگیری برای احداث سردخانه جدید، پیگیری برای تامین دیزل ژنراتور جدید برای مرکز جامع خون گیری حضرت قائم(عج) بیرجند، توسعه و ارتقای فضای فیزیکی مراکز اهدا، ارتقای وضعیت و بهبود تجهیزات تیم های سیار، ارتقای مراکز

اهدای خون قاین، فردوس به پایگاه و راه اندازی مراکز خون گیری در بیمارستان ها از جمله برنامه‌های آینده این اداره کل است.

به گفته وی، ۳۲۰ هزار نفر از جمعیت خراسان جنوبی دسترسی مستقیم برای اهدای خون دارند و از طریق ۱۵ تیم سیار خونگیری اهدای خون در بیرجند انجام می شود.

معاون فنی اداره کل انتقال خون خراسان جنوبی هم در ادامه گفت: هر سال حدود ۱۰۰ نفر برای ذخیره سلول های بنیادی از خون اهدائی ثبت نام می کنند که نسبت به ذخیره سلول های بنیادی از استخوان و بند ناف عوارض کمتری دارد.

امید حسنی اکبریه تصریح کرد: افراد ۱۸ تا۵۵ سال برای این منظور می توانند ثبت نام کنند و این افراد در گذشته حداقل باید یک دفعه اهدای خون داشته باشند.