به گزارش خبرنگار مهر، بررسی جزئیات شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در تیرماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد، نرخ تورم ماهانه کل به ۳.۱ درصد رسیده و آمارها حاکی از آن است که خدمات مرتبط با نگهداری مسکن و همچنین آب، برق و سوخت از جمله بخش‌هایی هستند که رشد قابل توجهی را در شاخص‌های تورمی تجربه کرده‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد فشار هزینه‌ای بر سبد معیشت خانوارها همچنان ادامه دارد.

در میان گروه‌های اصلی، گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها که با ضریب اهمیت ۳۶.۱۱ درصد بیشترین وزن را در سبد شاخص قیمت مصرف‌کننده دارد، همچنان مهم‌ترین بخش اثرگذار بر هزینه‌های زندگی خانوارها محسوب می‌شود. شاخص این گروه در تیرماه به ۴۴۲.۶ واحد رسید و تورم ماهانه ۲.۸ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۲۶.۸ درصد و تورم سالانه ۳۵.۵ درصد برای آن به ثبت رسید.

در این گروه، شاخص مسکن به ۴۳۲.۵ واحد رسید و تورم ماهانه ۲.۴ درصدی، تورم نقطه‌به‌نقطه ۳۲.۴ درصدی و تورم سالانه ۳۲.۹ درصدی را تجربه کرد. اجاره‌بها نیز با تورم ماهانه ۲.۳ درصدی، تورم نقطه‌به‌نقطه ۳۱.۷ درصدی و تورم سالانه ۳۲.۵ درصدی همچنان روند افزایشی خود را حفظ کرده است.

در مقابل، هزینه خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی با تورم ماهانه ۶.۷ درصدی، تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۳.۳ درصدی و تورم سالانه ۶۲.۹ درصدی رشد قابل توجهی را ثبت کرده است.

در مجموع، اگرچه بخش مسکن در تیرماه ۱۴۰۵ نسبت به برخی گروه‌های کالایی تورم ماهانه کمتری را ثبت کرده است، اما به دلیل ضریب اهمیت ۴۳.۱۱ درصدی و بیشترین سهم در سبد هزینه خانوار، همچنان اصلی‌ترین عامل اثرگذار بر هزینه‌های زندگی محسوب می‌شود. از سوی دیگر، تداوم رشد اجاره‌بها، افزایش هزینه خدمات نگهداری و تعمیر واحدهای مسکونی نشان می‌دهد فشار هزینه‌های مرتبط با مسکن همچنان بر معیشت خانوارها سنگینی می‌کند و این بخش همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی خانوارهای ایرانی به شمار می‌رود.