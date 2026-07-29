به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست با نمایندگان هشت شرکت تحت مدیریت دولت در استان کرمانشاه، با تأکید بر ضرورت ایفای مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای دولتی، اظهار کرد: توسعه کرمانشاه با اتکا به اعتبارات و بودجههای سالانه، شتاب مورد انتظار را نخواهد داشت و باید از همه ظرفیتهای قانونی برای رفع بخشی از نیازهای اساسی استان استفاده شود.
وی مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای بزرگ را یکی از مهمترین ظرفیتهای موجود برای توسعه استان دانست و افزود: انتظار میرفت با توجه به دستورالعملهای موجود و تأکید نهادهای نظارتی، شرکتهای تحت مدیریت دولت حضور پررنگتری در اجرای مسئولیتهای اجتماعی داشته باشند و برای مشارکت در توسعه استان برنامههای عملیاتی ارائه کنند.
استاندار کرمانشاه با اشاره به ظرفیت شرکتهای فعال در حوزههای نفت، گاز، برق، آب و ارتباطات، تصریح کرد: مردم استان، بهویژه در مناطق کمتر برخوردار، انتظار دارند بخشی از منابع و توان این شرکتها در مسیر رفع مشکلات محلی و توسعه زیرساختها به کار گرفته شود و آثار آن را بهصورت ملموس در زندگی خود مشاهده کنند.
حبیبی با بیان اینکه مسئولیت اجتماعی باید بر اساس نیازهای واقعی استان هدفگذاری شود، گفت: این اعتبارات باید در حوزههایی همچون مدرسهسازی، توسعه مراکز بهداشتی و درمانی، آبرسانی، ورزش، خدمات زیربنایی، بهزیستی و توانمندسازی مناطق محروم هزینه شود تا بیشترین تأثیر را در ارتقای کیفیت زندگی مردم داشته باشد.
وی تأکید کرد: منابع مسئولیت اجتماعی باید به سمت پروژههایی هدایت شود که جزو اولویتهای اصلی استان هستند و بتوانند بخشی از کمبودهای زیرساختی کرمانشاه را جبران کنند.
استاندار کرمانشاه با اشاره به پیگیری این موضوع در سطح ملی، اظهار کرد: مطالبه سهم استان از منابع مسئولیت اجتماعی شرکتهای دولتی را با جدیت دنبال خواهیم کرد و از تمامی ظرفیتهای قانونی و اجرایی برای بازگرداندن این منابع به استان استفاده میکنیم.
وی همچنین از مدیران شرکتهای تحت مدیریت دولت خواست در مکاتبات و پیگیریهای خود، مطالبه رسمی استان را مستند کرده و با جدیت بیشتری موضوع مسئولیتهای اجتماعی را دنبال کنند.
حبیبی با تأکید بر پرهیز از انفعال در این حوزه، افزود: باید با پیگیری مستمر، تعامل مؤثر با دستگاههای ملی و ارائه راهکارهای عملی، از ظرفیت قانونی مسئولیتهای اجتماعی برای کمک به توسعه کرمانشاه حداکثر استفاده را برد.
استاندار کرمانشاه در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان این نشست، ابراز امیدواری کرد با همکاری شرکتهای دولتی و هماهنگی دستگاههای اجرایی، بخشی از نیازهای اساسی و اولویتدار استان از محل اعتبارات مسئولیتهای اجتماعی تأمین شده و روند توسعه کرمانشاه شتاب بیشتری بگیرد.
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