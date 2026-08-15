به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر شنبه در نشست شورای راهبری مدیریت محله‌محور استان کرمانشاه، با تبریک حلول ماه ربیع‌الاول، بر ضرورت بازتعریف شیوه تعامل دولت و مردم در قالب مدیریت محله‌محور تأکید کرد.

استاندار کرمانشاه با قدردانی از اقدامات فرمانداران، مدیران دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های مردمی، مدیریت محله‌محور را مسیری برای تحقق واقعی مردم‌سالاری دینی دانست و اظهار کرد: این رویکرد یک ساختار اداری نیست، بلکه ساختاری مردمی و سازمان‌یافته است که با هدف افزایش مشارکت شهروندان شکل می‌گیرد.

وی افزود: در نظام مردم‌سالار باید همواره روش‌های جدیدی برای ارتباط مؤثر با مردم ایجاد شود و در مدیریت محله‌محور، مسئولیت‌ها و تصمیم‌گیری‌ها به خود مردم واگذار می‌شود تا از توان و استعداد شهروندان برای پیشبرد امور استفاده شود.

حبیبی با اشاره به ظرفیت معتمدان، ریش‌سفیدان و افراد باتجربه محلات گفت: بسیاری از افراد توانایی کمک به تصمیم‌گیری و حل مسائل را دارند، اما باید از آنها دعوت و ظرفیتشان فعال شود. این مدیریت همچنین می‌تواند مساجد، مدارس، مراکز بهداشت و حسینیه‌ها را به کانون‌های مهم تعامل و ارتباطات اجتماعی تبدیل کند.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر اینکه اولویت‌های محلات نباید به شکل اداری و از بالا تعیین شود، تصریح کرد: مردم باید بر اساس نیازهای واقعی خود درباره اولویت‌ها تصمیم بگیرند؛ از مسائل عمرانی و آسفالت گرفته تا موضوعات آموزشی و فرهنگی، چراکه وقتی مردم خود تصمیم‌گیرنده باشند، میزان مشارکت آنها افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: فعالیت شوراهای محله نباید تنها به امور عمرانی محدود شود و لازم است حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و اجرایی نیز در دستور کار قرار گیرد تا افراد بیشتری با توجه به توانایی و علاقه خود وارد این ساختار شوند.

حبیبی با اشاره به تفاوت میان ماندگاری اداری و مردمی گفت: ساختاری که صرفاً اداری باشد، ممکن است با تغییر دولت‌ها دستخوش تغییر شود، اما اگر ماهیت آن کاملاً مردمی باشد، ماندگار خواهد شد. شورای راهبری نیز باید بستر لازم را ایجاد و سپس اختیار را به مردم واگذار کند.

استاندار کرمانشاه همچنین مدیریت محله‌محور را ابزاری برای ترویج سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی عنوان کرد و افزود: این طرح می‌تواند فاصله میان دولت و مردم را کاهش داده و حس مسئولیت‌پذیری اجتماعی را تقویت کند.

وی نقش این طرح در تربیت نسل جوان را نیز مهم دانست و گفت: حضور نوجوانان و جوانان در این فرایند موجب می‌شود مشارکت اجتماعی، روحیه هم‌افزایی و مسئولیت‌پذیری در آنان نهادینه شود و این فرهنگ در آینده نیز استمرار پیدا کند.

حبیبی در پایان با قدردانی از فرماندارانی که در این زمینه اقدامات نوآورانه انجام داده‌اند، خاطرنشان کرد: هدف، ایجاد شبکه‌ای گسترده و همه‌جانبه در هر ۱۴ شهرستان، مناطق شهری و روستایی استان است تا اقشار مختلف مردم از شرق تا غرب و شمال تا جنوب کرمانشاه در این طرح مشارکت داشته باشند.