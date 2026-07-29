دیدار وزیر دفاع عربستان با معاون ترامپ پس از تجاوز مشترک به عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سیانان، «خالد بن سلمان آل سعود» وزیر دفاع عربستان سعودی پس از حملات مشترک آمریکا و عربستان به عراق، با «جیدی ونس»، معاون رئیسجمهور آمریکا در واشنگتن دیدار کرد.
بر اساس این گزارش، این دیدار در پایتخت آمریکا و در پی حملات مشترک آمریکا و عربستان به اهدافی در عراق انجام شده است.
جزئیات بیشتری درباره محورهای گفتوگو و نتایج این دیدار منتشر نشده است.
بامداد دیروز چهارشنبه بود که منابع عراقی از حمله مشترک آمریکا و عربستان به مناطقی از جنوب عراق خبر دادند.
به دنبال این حملات، فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) و وزارت دفاع عربستان با تأیید این حملات مشترک به مواضع الحشد الشعبی، اعلام کردند که این حملات به صورت هماهنگ انجام شده است.
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