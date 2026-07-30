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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۱۸

نمایش «ایران حسین» در بوشهر اجرا شد

نمایش «ایران حسین» در بوشهر اجرا شد

بوشهر — همزمان با ایام محرم و صفر و به مناسبت شهادت حضرت رقیه (س)، نمایش «ایران حسین» با نویسندگی و کارگردانی کاظم ارجمندنیا در بوشهر به روی صحنه رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، این اثر نمایشی با اجرای گروه نمایشی صدف بوشهر برگزار شد.

نمایش «ایران حسین» در مؤسسه قرآن و عترت فاطر، تئاتر صدف بوشهر،اجرا شد و مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت.

در این نمایش، هنرمندانی چون ضحی دشتی، نازنین مریم طاهری، رقیه شهنیایی، سارا بچاریان، معصومه نصاری، حدیث نصاری، سیده الهه موسوی، زهرا غلامی، فریما دشتستانی، محمدرضا دشتی، امیرمحمد دوانی، الیاس الیاس‌نژاد و محمدجواد غربیی به ایفای نقش پرداختند.

همچنین محمد صفاریان آهنگسازی این اثر را بر عهده داشت، زینب محمدی به عنوان طراح لباس و امیرحسین ارجمندنیا به عنوان طراح صحنه با این پروژه همکاری کردند.

کد مطلب 6903831

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