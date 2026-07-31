https://mehrnews.com/x3cHLN ۹ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۶ کد مطلب 6904677 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۹ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۶ تجمع مردم یاسوج در صد و پنجاه و سومین شب حماسه و اقتدار یاسوج- تجمع مردم یاسوج در صد و پنجاه و سومین شب حماسه و اقتدار برگزار شد. دریافت 156 MB کد مطلب 6904677 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد حضور پرشور مردم کردکوی در اجتماع شبانه عاشقان انقلاب برچسبها تجمع مردمی یاسوج جنگ رمضان
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