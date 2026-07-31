حسینعلی محمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر از آغاز مرحله نخست طرح بهسازی و ایمنسازی محور ولویی–آلاشت خبر داد و گفت: این پروژه با هدف کاهش نقاط پرخطر، افزایش ایمنی تردد و بهبود زیرساختهای ارتباطی منطقه، با استفاده از ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی معادن و پیگیریهای مدیریت ارشد استان وارد مرحله اجرایی شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استان مازندران، با اشاره به شروع عملیات اجرایی فاز نخست پروژه بهسازی و ایمنسازی محور ولویی–آلاشت، اظهار کرد: این طرح از مطالبات دیرینه مردم منطقه بوده که پس از پیگیریهای مستمر و توجه ویژه مسئولان استانی، اکنون وارد مرحله اجرا شده است.
وی افزود: محور ولویی–آلاشت به دلیل موقعیت کوهستانی، شرایط خاص طبیعی و سابقه بروز حوادث، از جمله مسیرهایی است که نیازمند اقدامات اساسی در حوزه ایمنی و بهسازی بوده و اجرای این پروژه میتواند نقش مهمی در کاهش خطرات و افزایش اطمینان خاطر رانندگان و ساکنان منطقه داشته باشد.
مدیرکل مدیریت بحران مازندران با بیان اینکه برای اجرای مرحله نخست این طرح ۱۶۰ میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده است، خاطرنشان کرد: بهرهگیری از ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی معادن در کنار پیگیریهای استاندار مازندران، زمینه آغاز این پروژه مهم را فراهم کرده است.
محمدی ادامه داد: ارتقای کیفیت راههای ارتباطی مناطق کمتر برخوردار، علاوه بر تأثیر مستقیم بر امنیت تردد، میتواند به توسعه اقتصادی، تقویت گردشگری و ایجاد شرایط مناسبتر برای زندگی مردم منطقه کمک کند.
وی با قدردانی از اقدامات و پیگیریهای مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، در این زمینه گفت: استمرار نظارت و حمایت مدیریت استان از روند اجرای پروژه، موجب تسریع در تکمیل آن و بهرهمندی هرچه سریعتر مردم از نتایج این طرح خواهد شد.
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