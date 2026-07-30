بخشودگی جرایم مالیات بر ارزش افزوده در لرستان تا ۲۵ مرداد تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کرماجانی در سخنانی، اظهار داشت: بر اساس ابلاغ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، مؤدیانی که حداکثر تا پایان روز یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده خود از طریق سامانه مؤدیان اقدام کنند، از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم تأخیر در پرداخت بهره‌مند خواهند شد.

وی افزود: همچنین مهلت تکمیل و ارسال «جزئیات اطلاعات معاملات» در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار ۱۴۰۵ از طریق کارپوشه سامانه مؤدیان نیز تا پایان روز ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ تمدید شده است.

مدیرکل امور مالیاتی لرستان از مؤدیان خواست با استفاده از فرصت ایجادشده، تکالیف قانونی خود را در مهلت مقرر انجام دهند تا ضمن بهره‌مندی از بخشودگی جرایم، از بروز مشکلات ناشی از تأخیر در انجام تکالیف مالیاتی جلوگیری شود.