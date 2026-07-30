https://mehrnews.com/x3cHwq ۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۲۸ کد مطلب 6904070 استانها مرکزی استانها مرکزی ۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۲۸ ایستادگی و وحدت مردم خمین در حمایت از ولایت فقیه خمین- در این ویدئو ایستادگی و وحدت مردم خمین در حمایت از ولایت فقیه را ملاحظه می کنید. دریافت 5 MB کد مطلب 6904070 کپی شد مطالب مرتبط صد و پنجاه و سومین شب بیعت مردم دیار آفتاب با رهبر معظم انقلاب اقامه نماز استغاثه به ساحت امام زمان (عج) و اجتماع حماسی مردم خمین ۱۵۴ شب حضور وحدتآفرین و پرشور مردم دیار آفتاب در بیعت با رهبری برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
نظر شما