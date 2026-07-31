تاج الدین صالحیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای ماه صفر تا ساعت ۸ صبح امروز نهم مردادماه مجموع تردد ثبت‌شده از مرز بین‌المللی مهران از یک‌میلیون و ۶۵۵ هزار نفر عبور کرده است.

وی بیان کرد: از بامداد تا ساعت ۸ صبح امروز جمعه بیش از ۸۰ هزار نفر از مرز مهران عبور کرده‌اند.

جانشین ستاد اربعین استان ایلام با اشاره به آمادگی کامل استان برای خدمات‌رسانی به زائران افزود: از مجموع ۸۰ هزار تردد بامداد تا ساعت ۸ صبح ۳۵ هزار ورود و ۴۵ هزار از مرز مهران خروج داشته‌اند.

وی ادامه داد : همه دستگاه‌های اجرایی و مواکب در حال خدمت‌رسانی به زائران هستند و با وجود گرمای هوا، تمامی تمهیدات برای تأمین آب خنک، اسکان و خدمات درمانی برای زائران اندیشیده شده است.

جانشین ستاد اربعین استان ایلام گفت : تمامی امکانات و زیرساخت‌های لازم برای ارائه خدمات مناسب به زائران در مرز مهران فراهم شده و دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و امدادی با تمام ظرفیت در حال فعالیت هستند.