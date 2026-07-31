سعید کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آمادگی کامل بسیج جامعه پزشکی استان کرمانشاه برای ارائه خدمات درمانی و بهداشتی به زائران اربعین حسینی خبر داد و اظهار کرد: در آستانه این رویداد بزرگ، ۱۲ موکب درمانی از شهرهای ورودی استان تا مرز خسروی و همچنین از مرز خسروی تا کربلای معلی برای خدمت‌رسانی به زائران مستقر شده‌اند.

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی استان کرمانشاه و مشاور استاندار در امور مردمی‌سازی درمان افزود: پزشکان، پرستاران و نیروهای درمانی بسیج جامعه پزشکی استان در قالب کاروان سلامت، در مسیرهای تردد زائران حضور یافته‌اند تا خدمات مورد نیاز درمانی، بهداشتی و فوریت‌های پزشکی را به زائران حسینی ارائه کنند.

وی با اشاره به ترکیب کاروان درمانی بسیج جامعه پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: این کاروان سلامت متشکل از ۶۱۰ پزشک، پرستار و کادر پزشکی است که با تجهیزات کامل در مواکب درمانی مستقر شده‌اند و آماده خدمت‌رسانی به زائران هستند.

کیانی ادامه داد: در این مجموعه درمانی، پزشکان عمومی، متخصص و فوق‌تخصص، پرستاران، بهیاران، دارویاران، داروسازان، متخصصان داخلی، اطفال، چشم‌پزشکی و کارشناسان بهداشت محیط حضور دارند و هر کدام متناسب با تخصص خود در مسیر خدمت به زائران اربعین فعالیت می‌کنند.

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی استان کرمانشاه با بیان اینکه خدمات این مواکب به صورت شبانه‌روزی ارائه می‌شود، گفت: مواکب درمانی مستقر در مسیر پیاده‌روی اربعین و شهر کربلا، خدمات درمانی، مراقبت‌های بهداشتی و امدادهای پزشکی را در طول شبانه‌روز به زائران ارائه خواهند کرد.

وی با اشاره به اهمیت حضور نیروهای درمانی در مرز خسروی خاطرنشان کرد: در اورژانس بیمارستان ثارالله در مرز خسروی نیز حدود ۴۰ نفر از پزشکان عمومی، متخصص و فوق‌تخصص در قالب برنامه شیفت‌بندی ۲۴ ساعته حضور دارند و بدون هیچ چشمداشتی آماده خدمت‌رسانی به زائران هستند.

کیانی تأکید کرد: بسیج جامعه پزشکی استان کرمانشاه با بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای متخصص و امکانات درمانی موجود، تلاش می‌کند در کنار سایر دستگاه‌های خدمت‌رسان، زمینه سلامت و آرامش بیشتر زائران اربعین حسینی را در مسیر عبور از استان و حضور در عتبات عالیات فراهم کند.