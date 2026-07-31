ظرفیت اسکان اضطراری ۱۰۰۰ نفر در روز در موکب چغاسبز ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی ظهر امروز جمعه در بازدید از موکب چغاسبز در پارک جنگلی بلوط، با اشاره به موقعیت ویژه این موکب در دل جنگلهای زاگرس، اظهار داشت: این موکب با همکاری فرمانداری، هلالاحمر و منابع طبیعی، برای اسکان و پذیرایی از زائران اربعین حسینی تدارک دیده شده است و با ظرفیت بیش از هزار نفر در روز، میتواند میزبان خیل عظیم زائران باشد و خوشبختانه با توجه به خنکای هوا و طبیعت بکر منطقه، زائران از این مکان استقبال خوبی داشتهاند.
وی با بیان اینکه ایلام معمولاً با دو واژه «اربعین» و «طبیعت» شناخته میشود، افزود: در این موکب، تلفیق و ترکیب اربعین و طبیعت به خوبی رقم خورده است و این کار ارزشمندی است که با همکاری دستگاههای مختلف انجام شده است و از همه کسانی که به صورت خیرخواهانه در این موکب فعالیت میکنند، از جمله عوامل امنیتی، انتظامی و دستگاههای خدماترسان که به صورت ۲۴ ساعته پای کار هستند، تقدیر میکنم.
استاندار ایلام با اشاره به بازخورد مثبت زائران از این موکب، تصریح کرد: در گفتوگو با زائران عزیز، ابراز رضایت بالایی از خدمات ارائهشده داشتیم و این موکب بیشتر برای زائران در مسیر بازگشت طراحی شده است و با امکاناتی نظیر نمازخانه، سرویسهای بهداشتی، پذیرایی مناسب، فضای بازی و آموزش کودکان، فضایی آرام و معنوی برای زائران فراهم کرده است و همچنین روشنایی در شب و دسترسیهای مناسب، از دیگر ویژگیهای این موکب است.
کرمی در پایان با قدردانی از تلاشهای همه دستاندرکاران، خاطرنشان کرد: با هماهنگی همه دستگاهها، امیدواریم زائران پس از توقف و استراحت در این موکب، بتوانند مسیر خود را به سلامت به استانهای مقصد ادامه دهند و این موکب به عنوان یکی از بهترین مواکب استان، همواره میزبان زائران اباعبدالله الحسین (ع) باشد.
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