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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۵

مرز خسروی در مسیر تبدیل شدن به مرز نخست اربعین

مرز خسروی در مسیر تبدیل شدن به مرز نخست اربعین

کرمانشاه- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه گفت: زیرساخت‌های مرز خسروی و سومار ارتقا یافته و خسروی ظرفیت تبدیل شدن به مرز نخست کشور در ایام اربعین را دارد.

طهماسب نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرز خسروی امروز از نظر زیرساختی یکی از مجهزترین و بهترین مرزهای کشور به شمار می‌رود و امسال نیز پروژه‌های توسعه‌ای متعددی برای ارتقای کیفیت خدمات به زائران اربعین در این مرز اجرا شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در مرز خسروی افزود: در ایام منتهی به اربعین حدود پنج هزار متر مربع سایبان از درب ورودی گمرک تا پایانه مرزی احداث شد، تعدادی سرویس بهداشتی به مجموعه خدمات مرزی افزوده شد و یک پارک‌سوار به وسعت نزدیک به دو هکتار نیز برای رفاه زائران ایجاد شد. همچنین ظرفیت پارکینگ‌های مرز نیز افزایش یافت.

نجفی با بیان اینکه زائرانی که از مرز خسروی تردد کرده‌اند بهترین گواه کیفیت زیرساخت‌های این مرز هستند، تصریح کرد: با توجه به اقدامات انجام شده در سال‌های اخیر، خسروی اکنون یکی از شاخص‌ترین مرزهای کشور از نظر امکانات و زیرساخت‌های خدماتی است.

اجرای پروژه‌های فشرده در مرز سومار

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه درباره اقدامات انجام شده در مرز سومار نیز گفت: عملیات توسعه زیرساخت‌های این مرز از دهم خردادماه آغاز شد و طی حدود ۴۰ روز، پروژه‌های مهمی به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: در این مدت یک مسیر مسافری و مسیر جایگزین جاده ترانزیتی به طول یک هزار و ۷۰۰ متر با هدف افزایش ایمنی و تقویت پدافند غیرعامل آسفالت شد و اکنون زائران از این مسیر استفاده می‌کنند.

نجفی ادامه داد: همچنین یک هزار متر مربع سایبان با سازه صنعتی مدرن در مرز سومار احداث شد، تعداد گیت‌های مسافری از سه به هفت گیت افزایش یافت و مسیرهای ترانزیتی و مسافری نیز از یکدیگر تفکیک شدند.

وی از اجرای طرح تعریض مسیر شهر سومار تا پایانه مرزی خبر داد و گفت: عملیات تعریض هفت و نیم کیلومتر از این مسیر در حال انجام است که نقش مهمی در روان‌سازی تردد زائران خواهد داشت.

خسروی؛ مرز پایلوت اربعین کشور

نجفی با تأکید بر اینکه بخش عمده زیرساخت‌های مرز خسروی تکمیل شده است، خاطرنشان کرد: در سال‌های آینده نیز برنامه ما ساماندهی و بهسازی پارکینگ‌ها و ارتقای برخی زیرساخت‌های تکمیلی خواهد بود.

وی در پایان اظهار کرد: مرز خسروی امروز یکی از مرزهای پایلوت کشور در حوزه اربعین است و با روند توسعه‌ای که در پیش گرفته، این ظرفیت را دارد که در سال‌های آینده به مرز نخست کشور برای تردد زائران اربعین حسینی تبدیل شود.

کد مطلب 6904826

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    نظرات

    • حمید رضا IR ۰۹:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
      1 0
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      اول یا دوم شدن مرز مهم نیست ،مهم خدمت صادقانه وبی منت به زوارارباب است ،که ما مردم کرمانشاه بعنوان ساکنین دروازه کربلای معلی از قرن‌ها پیش مفتخر به آن بوده و هستیم انشاالله
    • حمید رضا IR ۰۹:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
      1 0
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      همین که پس ازسالها محرومیت از خدمت به زوارارباب حالا مجددا درخدمت زوار هستیم برای ما کفایت میکند
    • پیام IR ۰۹:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
      0 1
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      اتفاقا اول یا دوم شدن مهمه. چونکه برای سایر استانها مهم شده، پس برای ما هم باید مهم باشه که جا نمانیم. ممنون از زحمات استاندار دلسوز
      • حمید رضا IR ۱۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
        1 0
        نه برادر باشما موافق نیستم ،مهم خدمت به زواراربابه،بقیه کاراش رو خود ارباب درست می‌کنه انشاالله
      • حمید رضا IR ۱۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
        1 0
        در خصوص جا ماندنم،باید خدمت به زوارارباب را ارتقاء ببخشیم که هم خدارا خوش بیاد هم ارباب خوشنودشود،بقیه استانها رو ولش،من با اطمینان کامل به شما میگم اگه برای خداورضای اون کار کنیم ،مرزخسروی دروازه اصلی کربلای معلی به جایگاه واقعی و گذشته با افتخار خودش برمیگرده
    • حمید رضا IR ۱۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
      1 0
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      ما به سایر استانها چیکار داریم،زوارمختارند ازهرمرزی دوست دارند مشرف شوند،من اهل کرمانشاه دوست دارم ازمرزخسروی دروازه کربلای معلی مشرف شوند،نشدندهم حرفی نیست به سلامت،کارها روخودارباب درست می‌کنه شک نداشته باش،یاعلی
    • حمید رضا IR ۱۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
      1 0
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      فرض کن خدای نکرده همین فردا مرز دوباره بسته شه وما ازفیض خدمت به زوارارباب محروم شیم،اون وقت اول و دوم شدن از یادمون میره،شک نکن

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