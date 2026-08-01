مرز خسروی در مسیر تبدیل شدن به مرز نخست اربعین

طهماسب نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرز خسروی امروز از نظر زیرساختی یکی از مجهزترین و بهترین مرزهای کشور به شمار می‌رود و امسال نیز پروژه‌های توسعه‌ای متعددی برای ارتقای کیفیت خدمات به زائران اربعین در این مرز اجرا شده است.



وی با اشاره به اقدامات انجام شده در مرز خسروی افزود: در ایام منتهی به اربعین حدود پنج هزار متر مربع سایبان از درب ورودی گمرک تا پایانه مرزی احداث شد، تعدادی سرویس بهداشتی به مجموعه خدمات مرزی افزوده شد و یک پارک‌سوار به وسعت نزدیک به دو هکتار نیز برای رفاه زائران ایجاد شد. همچنین ظرفیت پارکینگ‌های مرز نیز افزایش یافت.



نجفی با بیان اینکه زائرانی که از مرز خسروی تردد کرده‌اند بهترین گواه کیفیت زیرساخت‌های این مرز هستند، تصریح کرد: با توجه به اقدامات انجام شده در سال‌های اخیر، خسروی اکنون یکی از شاخص‌ترین مرزهای کشور از نظر امکانات و زیرساخت‌های خدماتی است.

اجرای پروژه‌های فشرده در مرز سومار

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه درباره اقدامات انجام شده در مرز سومار نیز گفت: عملیات توسعه زیرساخت‌های این مرز از دهم خردادماه آغاز شد و طی حدود ۴۰ روز، پروژه‌های مهمی به بهره‌برداری رسید.



وی افزود: در این مدت یک مسیر مسافری و مسیر جایگزین جاده ترانزیتی به طول یک هزار و ۷۰۰ متر با هدف افزایش ایمنی و تقویت پدافند غیرعامل آسفالت شد و اکنون زائران از این مسیر استفاده می‌کنند.



نجفی ادامه داد: همچنین یک هزار متر مربع سایبان با سازه صنعتی مدرن در مرز سومار احداث شد، تعداد گیت‌های مسافری از سه به هفت گیت افزایش یافت و مسیرهای ترانزیتی و مسافری نیز از یکدیگر تفکیک شدند.



وی از اجرای طرح تعریض مسیر شهر سومار تا پایانه مرزی خبر داد و گفت: عملیات تعریض هفت و نیم کیلومتر از این مسیر در حال انجام است که نقش مهمی در روان‌سازی تردد زائران خواهد داشت.

خسروی؛ مرز پایلوت اربعین کشور

نجفی با تأکید بر اینکه بخش عمده زیرساخت‌های مرز خسروی تکمیل شده است، خاطرنشان کرد: در سال‌های آینده نیز برنامه ما ساماندهی و بهسازی پارکینگ‌ها و ارتقای برخی زیرساخت‌های تکمیلی خواهد بود.



وی در پایان اظهار کرد: مرز خسروی امروز یکی از مرزهای پایلوت کشور در حوزه اربعین است و با روند توسعه‌ای که در پیش گرفته، این ظرفیت را دارد که در سال‌های آینده به مرز نخست کشور برای تردد زائران اربعین حسینی تبدیل شود.