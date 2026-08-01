به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی انصاری نیا رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بروجن ، عنوان کرد: نیروهای یگان حفاظت محیطزیست مستقر در تالاب گندمان در دو عملیات متفاوت در شهرستان بروجن، شهر گندمان و روستای امام قیس متخلفان زنده گیری پرندگان را شناسایی و دستگیر کردند.
وی افزود: متخلفان گروه اول از اتباع خارجی بوده و با روش نوین پخش صدا تعداد ۱۰ قطعه بلدرچین را زندهگیری کرده و در اقدامی جداگانه متخلفانی از استان دیگر با نصب تور هوایی نامرئی اقدام به زندهگیری پرنده سهره طلایی کردند.
انصاری نیا بیان کرد: این متخلفان پس از تکمیل مستندات بههمراه ادوات شکار و صید جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند، همچنین پرندگان زندهگیری شده با دستور قضایی به دامان طبیعت بازگشتند.
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