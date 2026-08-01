خرید ۲۷۸ هزار تن گندم از کشاورزان لرستانی

به گزارش خبرنگار مهر، سعید دارابی ظهر امروز شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها از ثبت آمار خرید ۲۷۸ هزار و ۷۱۵ تن گندم از کشاورزان لرستان تا تاریخ نهم مردادماه خبر داد.

وی گفت: فرایند خرید تضمینی گندم در سراسر استان با سرعت و دقت در حال انجام است و مراکز خرید ما به‌صورت شبانه‌روزی پذیرای محصول کشاورزان عزیز هستند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان با اشاره به تفکیک آمار خرید در شهرستان‌های مختلف افزود: شهرستان کوهدشت با ثبت ۷۴ هزار و ۴۳۴ تن گندم، تا به این لحظه در صدر مراکز خرید استان قرار دارد و پس از آن شهرستان‌های ازنا با ۴۴ هزار و ۴۰۵ تن و خرم‌آباد با ۳۱ هزار و ۴۷۳ تن، بیشترین میزان خرید را به خود اختصاص داده‌اند.

دارابی میزان خرید گندم در دورود را ۳۰ هزار و ۶۹ تن، بروجرد ۲۳ هزار و ۳۱ تن، الیگودرز: ۲۰ هزار و ۹۹ تن، پلدختر: ۱۷ هزار و ۹ تن، الشتر: ۱۴ هزار و ۴۲۰ تن، نورآباد: ۱۱ هزار و ۸۹۸ تن، رومشکان: ۹ هزار و ۳۰ تن و چگنی دو هزار و ۸۴۷ تن عنوان کرد.

وی ضمن تقدیر از زحمات کشاورزان و کارکنان مراکز خرید، تأکید کرد: عملیات خرید تضمینی گندم تا پایان زمان برداشت و تحویل محصول در تمام نقاط استان باقوت ادامه خواهد داشت تا تمامی دسترنج کشاورزان لرستانی با رعایت استانداردهای لازم ذخیره‌سازی شود.