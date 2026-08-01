  1. استانها
  2. لرستان
۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۴

خرید ۲۷۸ هزار تن گندم از کشاورزان لرستانی

خرید ۲۷۸ هزار تن گندم از کشاورزان لرستانی

خرم‌آباد - مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان، گفت: تا کنون ۲۷۸ هزار و ۷۱۵ تن گندم از کشاورزان این استان خریداری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید دارابی ظهر امروز شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها از ثبت آمار خرید ۲۷۸ هزار و ۷۱۵ تن گندم از کشاورزان لرستان تا تاریخ نهم مردادماه خبر داد.

وی گفت: فرایند خرید تضمینی گندم در سراسر استان با سرعت و دقت در حال انجام است و مراکز خرید ما به‌صورت شبانه‌روزی پذیرای محصول کشاورزان عزیز هستند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان با اشاره به تفکیک آمار خرید در شهرستان‌های مختلف افزود: شهرستان کوهدشت با ثبت ۷۴ هزار و ۴۳۴ تن گندم، تا به این لحظه در صدر مراکز خرید استان قرار دارد و پس از آن شهرستان‌های ازنا با ۴۴ هزار و ۴۰۵ تن و خرم‌آباد با ۳۱ هزار و ۴۷۳ تن، بیشترین میزان خرید را به خود اختصاص داده‌اند.

دارابی میزان خرید گندم در دورود را ۳۰ هزار و ۶۹ تن، بروجرد ۲۳ هزار و ۳۱ تن، الیگودرز: ۲۰ هزار و ۹۹ تن، پلدختر: ۱۷ هزار و ۹ تن، الشتر: ۱۴ هزار و ۴۲۰ تن، نورآباد: ۱۱ هزار و ۸۹۸ تن، رومشکان: ۹ هزار و ۳۰ تن و چگنی دو هزار و ۸۴۷ تن عنوان کرد.

وی ضمن تقدیر از زحمات کشاورزان و کارکنان مراکز خرید، تأکید کرد: عملیات خرید تضمینی گندم تا پایان زمان برداشت و تحویل محصول در تمام نقاط استان باقوت ادامه خواهد داشت تا تمامی دسترنج کشاورزان لرستانی با رعایت استانداردهای لازم ذخیره‌سازی شود.

کد مطلب 6905075

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علی از الیگودرز IR ۱۵:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
      1 0
      پاسخ
      چرا پولشونو به حساب نمیریزید

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها