آخر جاده، آغاز امید؛ سرکشی به ۱۵ خانواده زندانی نیازمند 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل زندان های خراسان جنوبی، گاهی برای رسیدن به دلهایی که چشمانتظارند، باید کیلومترها از شهر فاصله گرفت؛ از جادههایی ناایمن، پرپیچوخم و غرق در گرد و غبار عبور کرد تا به نقطهای رسید که با وجود همه محرومیتها، هنوز صدای زندگی در آن جاری است.
کاروان خدمت ادارهکل زندانهای استان خراسان جنوبی در قالب (نذر هشتم)، پس از پیمودن بیش از ۲۵۰ کیلومتر از مرکز استان، به روستای مرزی گلوباغ رسید؛ روستایی که گرمای سوزان هوا و گرد و غبار جاده، با لبخندهای صمیمانه کودکانش رنگ میباخت.
در بدو ورود، بانوان روستا سرگرم گبه بافی بودند، بوی نان تنوری در کوچهها پیچیده بود، پیرمردی از دامهایش مراقبت میکرد و زمین چمن مصنوعی ورودی روستا، تصویری از امید را در دل محرومیت به نمایش گذاشته بود.
در این روستا شاید از ساختمانهای مجلل خبری نبود، اما زندگی با همه سختیهایش جریان داشت.
دختر نوجوانی با لبخند گفت: همه داخل مسجد منتظر شما هستند. دهیار جوان نیز به استقبال آمد و همراه تعدادی از نوجوانان روستا، سبدهای حمایتی را تا مسجد حمل کردند؛ جایی که همسران و فرزندان زندانیان، هر کدام با نامهای در دست، چشمانتظار شنیده شدن درخواستها و دغدغههایشان بودند.
در این دیدار، ضیاییفرد سرپرست معاونت سلامت، اصلاح و تربیت زندانهای استان، به همراه «الوندی» رئیس اداره مرکز خدمات بعد از خروج زندانها و «خسروی بیژائم» مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان مرکز استان، ضمن گفتوگوی چهرهبهچهره با خانوادهها، به درخواستها و مسائل هر ۱۵ خانواده رسیدگی کردند.
در ادامه، سبدهای حمایتی میان خانوادهها توزیع و هدایایی نیز به فرزندان زندانیان اهدا شد. لحظاتی که لبخند کودکان، خستگی راه را از تن همراهان این سفر میزدود. در میان آنان، دختر بچهای عروسک هدیه گرفتهاش را بارها به نشانه قدردانی بالا میبرد؛ تصویری ساده اما ماندگار از شادی و امید.
دهیار روستا با ابراز خرسندی از حضور مسئولان، از توجه به خانوادههای نیازمند قدردانی کرد و خانوادهها نیز هر یک به شیوهای صمیمانه، احساس سپاس خود را بیان کردند.
در حاشیه این برنامه، «خسروی بیژائم» مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان مرکز استان گفت: در قالب (نذر هشتم)، این هفته روستای مرزی «گلوباغ» برای سرکشی به خانواده زندانیان نیازمند انتخاب شد. با همکاری دهیار روستا، ۱۵ خانواده نیازمند تحت پوشش انجمن شناسایی و مورد بررسی قرار گرفتند.
وی افزود: در این برنامه، ۱۵ سبد حمایتی میان خانوادهها توزیع شد و همچنین بیش از ۷۰ قلم هدایا برای کودکان تهیه و به آنان اهدا شد تا سهمی هرچند کوچک در ایجاد نشاط و امید برای فرزندان این خانوادهها داشته باشیم.
این سفر، تنها عبور از جادههای طولانی نبود، سفری بود از جنس همدلی، شنیدن، امید بخشیدن و یادآوری این حقیقت که در دورترین نقاط مرزی نیز، هیچ خانوادهای نباید احساس تنهایی کند.
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