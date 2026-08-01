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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۳

زنده‌گیری یک حلقه مار از داخل خودرو در پیشوا

زنده‌گیری یک حلقه مار از داخل خودرو در پیشوا

پیشوا- مسئول سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری پیشوا از زنده‌گیری یک حلقه مار از داخل یک خودرو در محله کهنک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید اصغری، از زنده‌گیری یک حلقه مار در محله کهنک پیشوا خبر داد.

وی اظهار کرد: در پی تماس یکی از شهروندان مبنی بر مشاهده یک حلقه مار داخل یک دستگاه خودرو، بلافاصله یک تیم عملیاتی از سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری پیشوا به محل اعزام شد.

مسئول سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری پیشوا افزود: آتش‌نشانان پس از انجام اقدامات تخصصی، موفق شدند این مار را به‌صورت زنده مهار کنند و با رعایت اصول ایمنی، آن را در زیستگاه طبیعی رهاسازی کنند.

اصغری با قدردانی از همکاری شهروندان، از مردم خواست در صورت مشاهده مار یا سایر جانوران خطرناک، ضمن حفظ خونسردی از هرگونه اقدام خودسرانه خودداری کرده و موضوع را از طریق تماس با آتش‌نشانی اطلاع دهند تا نیروهای عملیاتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدامات لازم را انجام دهند.

کد مطلب 6905110

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