افزایش ۲۵۸۲ مگاواتی ظرفیت تولید برق حرارتی در یکسال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت نیرو، حامد صیرفیان‌پور معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت شرکت برق حرارتی در گفت‌وگویی رادیویی در تشریح عملکرد ایجاد ظرفیت جدید نیروگاه‌های حرارتی در دوره اوج بار سال‌جاری، افزود: از مردادماه سال گذشته تاکنون مجموعا ۱۵ واحد جدید نیروگاه حرارتی به ظرفیت ۲۰۲۸ مگاوات به بهره‌برداری رسید. البته لازم به ذکر است در خلال تهاجم دشمن در جنگ رمضان، دو پروژه احداث واحد جدید نیروگاهی نیز به ظرفیت ۴۸۳ مگاوات در مراحل نهایی نصب تجهیزات مورد آسیب قرار گرفت.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت شرکت برق حرارتی ادامه داد: همچنین طی این مدت با اجرای اقدامات بازسازی و رفع محدودیت تولید نیروگاه های بخاری، ۴۹۰ مگاوات در چهار نیروگاه بخاری بزرگ کشور و ۶۴ مگاوات نیز از طریق ارتقای توان سه واحد گازی موجود به ظرفیت تولید برق حرارتی کشور افزوده شده است.

وی با اشاره به احداث و بهره‌برداری از ۶ واحد بخار سیکل‌ترکیبی جدید به ظرفیت یک‌هزار و ۱۲۳ مگاوات در این بازه زمانی، گفت: این واحدها بدون مصرف سوخت جدید به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده است. همین مسئله موجب شده است که متوسط راندمان تولید نیروگاه‌های حرارتی با رشد یک درصدی به ۴۰ درصد افزایش یافته که سالانه معادل ۱.۷۵ میلیارد مترمکعب صرفه‌جویی در مصرف گاز طبیعی به همراه داشته است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت شرکت برق حرارتی تاکید کرد: راه‌اندازی نخستین مولد زمین‌گرمایی کشور در مشگین‌شهر به ظرفیت ۵.۴ مگاوات نیز از دیگر اقدامات شاخص این دوره محسوب می‌شود.

صیرفیان‌پور در پایان گفت: طرح‌های افزایش تولید برق حرارتی در دوره اوج بار سال‌جای با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۱.۴ میلیارد یورو اجرا شده است و بخش عمده‌ای از ظرفیت جدید احداثی به میزان حدود دو هزار مگاوات مستقیما به تامین برق مورد نیاز صنایع کشور اختصاص یافت.