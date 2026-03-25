به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، عظیم اعتمادی مدیرعامل شرکت برق حرارتی در جریان بازدید از نیروگاه شهید رجایی قزوین با تقدیر از عملکرد شجاعانه پرسنل نیروگاه‌های حرارتی در دوران جنگ تحمیلی بر علیه کشورمان، اظهار کرد: فعالان صنعت برق حرارتی در همه ایام سال بی‌وقفه در تلاش برای تامین برق مورد نیاز مشترکان هستند و با تلاش همین عزیران فقط در یک سال گذشته بیش از سه هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی افزوده شد.

وی گفت: این میزان افزایش ظرفیت از طریق بهره‌برداری از یک‌هزار و ۷۱۸ مگاوات واحد گازی و بخاری سیکل‌ترکیبی جدید و همچنین ۶۱۵ مگاوات ارتقای توان عملی واحدهای گازی و ۶۹۰ مگاوات رفع محدودیت نیروگاه‌های بخاری محقق شد.

اعتمادی تأکید کرد: از زمان شروع جنگ رمضان نیز پرسنل نیروگاه‌های حرارتی همچنان با همان روحیه جهادی همیشگی خود پای کار خدمات‌رسانی به مردم ایستاده‌اند تا با تکمیل برنامه تعمیرات و بهینه‌سازی واحدهای نیروگاهی موجود و بهره‌برداری از واحدهای نیروگاهی جدید بتوانند برق پایداری را برای روزهای اوج مصرف تابستان امسال فراهم کنند.