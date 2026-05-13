به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، حامد صیرفیان‌پور معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت شرکت برق حرارتی در گفت‌وگویی تلویزیونی با تاکید بر اینکه صنعت برق به عنوان یکی از زیرساخت‌های اصلی توسعه و صنایع پیشتاز کشور در شاخص‌های فنی دارای جایگاه ممتازی در منطقه و جهان است، ادامه داد: مهم‌ترین توانمندی صنعت برق در این حوزه خودکفایی در ساخت تجهیزات نیروگاهی است که بخش عمده‌ای از نیاز صنعت برق در حوزه‌های مختلف توسط متخصصان داخلی کشورمان تامین می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بالغ بر ۸۰ درصد تولید برق کشور بر عهده نیروگاه‌های حرارتی است، بیان کرد: همزمان با آغاز فصل گرما مصارف برق بخش عمومی و خانگی به دلیل نیاز به بار سرمایشی افزایش می‌یابد و به همین میزان نیز به دلیل افزایش دما با کاهش تولید در مولدهای حرارتی مواجه هستیم.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت شرکت برق حرارتی افزود: از سوی دیگر در فصول گرم سال به دلیل محدودیت منابع آبی و لزوم مدیریت منابع موجود در سدهای بزرگ شاهد محدودیت تولید نیروگاه‌های برقابی هستیم که به همین دلیل در چند سال اخیر شاهد مفهومی به نام ناترازی برق و یا فاصله میان تقاضا و عرضه انرژی هستیم.

صیرفیان‌پور با بیان اینکه فرایند توسعه نیروگاه‌ها و برنامه‌های افزایش تولید برق در ایام جنگ یک روز کاری هم متوقف نشده بود، اظهار کرد: در دوران جنگ تحمیلی سوم با وجود تهدیدات فراوان دشمنی مبنی بر بمباران تاسیسات صنعت برق شاهد استمرار فعالیت‌های موجود در این بخش و رسیدن ظرفیت کل نیروگاه‌های کشور به ۱۰۰ هزار مگاوات بوده‌ایم.

وی اضافه کرد: در همین دوران جنگ تحمیلی سوم رکورد نصب و راه‌اندازی یک واحد گازی نیروگاهی به ۹۹ روز کاهش یافت. در حالی که انجام این فرایند در شرایط عادی بیش از چهار ماه زمان می‌برد اما موفق شدیم با فشرده‌ کردن فعالیت‌ها، افزایش اکیپ‌های کاری و همت و روحیه جهادی مهندسان کشورمان واحد چهارم گازی نیروگاه نکا را تماما با اتکا به دانش و توان ساخت داخل اجرا کنیم.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت شرکت برق حرارتی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: اگر عرضه و تقاضای برق را تواما مدیریت نکنیم کماکان شاهد ناترازی در این بخش خواهیم بود. در حالی که سالانه به طور متوسط شاهد افزایش پنج درصدی مصرف برق هستیم، موفق شدیم در سال گذشته این رشد مصرف را متوقف کنیم و امسال نیز وزارت نیرو در تلاش است رشد مصرف برق را منفی کند.

صیرفیان‌پور تاکید کرد: در سمت دولت امسال از سوی وزارت نیرو شاهد ثبت رکوردهای بی‌سابقه در نصب نیروگاه‌های تجدیدپذیر هستیم. برنامه‌های تعمیرات و بهینه‌سازی نیروگاه‌ها تا پایان اردیبهشت به اتمام رسیده و واحدهای جدیدالاحداث نیز همگی در مدار هستند.

وی بیان کرد: در طرف مقابل از مردم عزیزمان انتظار داریم از ابتدای خرداد تا انتهای شهریورماه به عنوان ماه‌های گرم سال با اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف یاری‌گر فرزندان خود در وزارت نیرو باشند تا با همراهی یکدیگر بتوانیم از روزهای اوج مصرف انرژی تابستان امسال با موفقیت عبور کنیم.